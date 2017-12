Cine plătește? Avocații demontează legalitatea alegerilor Colegiului Medicilor!

Se calcă totul în picioare la Colegiul Medicilor din România (CMR), filiala Constanța. A demonstrat-o cea care îi conduce pe medicii din județ încă din 2004, dr. Gabriela Dascăl. S-a crezut de la bun început stăpână pe propria moșie, a avut tupeul să respingă acreditarea jurnaliștilor ”Telegraf” pe motivul savant că... ”așa vrea ea”! De fapt, este singurul președinte de Colegiu din România care a născocit necesitatea unei acreditări. Atât a putut șeful unei organizații profesionale să spună! O durea atât de tare de problemele CMR încât oamenii care aveau dosare de malpraxis și căutau un răspuns apelau la presă. O pacientă, disperată că nu știa stadiul dosarului, a apelat la ajutorul mass-media. Am încercat să aflăm noi ce se întâmplă, dar, ce să vezi, șefa medicilor din Constanța a știut să răspundă doar trântind telefonul în nas jurnaliștilor... incomozi. ”Tu nu mai ai acreditare, da? (...) Că așa vreau eu, da?...”, spunea nimeni alta decât președinta Colegiului Medicilor din România, filiala Constanța. Nu a scos un cuvânt în toți acești ani, timp în care medicii din Constanța au fost înjurați, au fost bătaia de joc a unora, s-a aruncat cu noroi în ei. A stat ascunsă, sau poate ascunsă sub propriile, ne face să credem, aranjamente (?). Cel puțin așa umblă vorba prin târg. Vrea din nou să fie în CMR, vrea din nou voturile colegilor pentru care ce a făcut? Dar are o mare problemă - este cea care dă un exemplu cât se poate de negativ: încalcă Legea Sănătății!!!

BĂTĂLIE... E o bătălie ”pe viață și pe moarte” la alegerile CMR din 2015. Dovada? Încălcarea Legii Sănătății (95) din România chiar de către... medici. Este cât se poate de rușinos ca o mână de doctori să jignească, astfel, întreg corpul medical, care muncește pe rupte în spitale, în cabinete, pe mai nimic. Este de-a dreptul rușinos ca cei care nu vor nici în ruptul capului să lase scaunele, care se pare că sunt sudate bine de fundurile lor, să strice, în acest fel, imaginea CMR.

PE SCURT... Cât se poate de pe scurt: Legea Sănătății nr. 95/2006, articolul 449, alin. 3, privind reforma în domeniul sănătății, stipula, până nu cu mult înainte de organizarea alegerilor CMR (29, 30 noiembrie și 1 decembrie), ca numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial și național să fie de două succesive. S-ar părea deloc convenabil pentru unii doctori, care aveau deja câte două sau trei mandate consecutive, așa cum este dr. Dascăl. Așa că unii au făcut astfel încât ca legea să fie modificată - și a și fost. Dar prea târziu (29 noiembrie), la câteva zile după ce candidaturile au fost validate (23 noiembrie) de către Comisia Electorală, care și-a asumat, astfel, cercetarea sub incidența penală.

AU FOST ATENȚIONAȚI! Nu au dat doi bani unii doctori pe avocatul CMR, Livică Fătu. Așa cum am mai precizat în edițiile trecute ale ziarului nostru, omul le-a explicat cât se poate de clar că, raportat la prevederile legale în vigoare, apare ca fiind nelegală admiterea unei candidaturi din partea unei persoane care nu are dreptul de a dobândi mandatul. ”Scopul, cauza care determină depunerea candidaturii o constituie dreptul de a obține mandatul într-un organ de conducere. În ipoteza în care acest lucru nu este admis, atunci, pe cale de consecință, nu există nici dreptul la depunerea candidaturii, acesta din urmă fiind organic legat de primul drept. Altfel spus, dreptul la depunerea unei candidaturi există numai în măsura în care există dreptul de a primi mandatul. Până la data redactării acestei opinii (23 noiembrie - n.r., înainte de validarea candidaturilor), normele legale invocate nu au fost modificate și nici declarate ca fiind neconstituționale, motiv pentru care ele sunt, în opinia noastră, aplicabile în sensul arătat”, a explicat avocatul, un om care studiază fix aceste lucruri. Dar cine să înțeleagă sau cine vrea să înțeleagă un lucru deloc favorabil unora? Este mult prea mare disperarea după scaun... Dar oare de ce? Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei disperări fără margini, fără limite legale?

S-A ”FABRICAT” O INFORMARE, ACT NUL! În așteptarea promulgării legii și abrogării articolului (449, al. 3) care-i dezavantaja (limitarea candidaturilor pentru cei cu două mandate succesive), și-au luat repede în apărare o ”Informare” dată în Consiliul Național al CMR, în 20 noiembrie, prin care se menționează, din nou, în temeiul Legii nr. 95/2006, că drepturile fiecărui membru al CMR nu pot fi restricționate în niciun fel. Așa că, potrivit ”Informării”, ”toți membrii CMR își pot depune candidatura și pot participa la alegeri, cu mențiunea că primirea mandatelor va respecta, însă, prevederile legii în vigoare la data respectivă”. Și-a asumat ”Informarea” Consiliul Național al CMR, prin președintele dr. Gheorghe Borcean și vicepreședintele dr. Constantin Cârstea. Când vreodată, într-un stat de drept, o ”Informare”, dată în cadrul unei instituții, anulează acțiunea unei legi??? Răspunsul avocaților: ”Niciodată!”. ”Informarea este o interpretare, pentru anumite persoane, nu este un act normativ”, spun avocații.

Din nou, cine să vrea să înțeleagă, cine ia în calcul explicațiile avocaților? De ce nimeni nu a dat doi bani pe avocatul CMR, care a atras atenția asupra încălcării legii? Sunt întrebări pentru care sperăm, la un moment dat, să fie date și răspunsuri. Dar întrebarea principală este: cine va plăti?

Avocații au aceleași explicații, medicii - nu!

Am discutat și cu avocatul constănțean Cătălin Niță despre problema semnalată la CMR. Și explicațiile sale coincid cu cele ale avocatului CMR; pesemne că interpretarea legii pentru ambii avocați este aceeași, așa cum este și firesc. „La 23 noiembrie era în vigoare Legea 95/2006 în forma anterioară modificării acesteia, din Legea 294/2015 (care a suferit modificarea mult dorită de unii doctori - n.r.). În Legea 95/2006, din 23 noiembrie, se limita numărul de mandate la două. Prin urmare, câtă vreme Comisia electorală de validare a candidaturilor are ca atribut verificarea legalității candidaturilor, din perspectiva fondului, a formei, și, implicit, poate să respingă acele candidaturi care nu sunt conforme cu dispozițiile legale, eu apreciez că, la data de 23.11.2015, cei care aveau două mandate succesive nu puteau să se mai înscrie, să aibă o candidatură validă”, explică avocatul Niță. Și pentru că mulți s-au ascuns în spatele ”Informării”, acceptând validarea candidaturilor, avocatul a precizat că, ”atunci când discutăm de posibilitatea de a te înscrie, discutăm de posibilitatea de a te înscrie pentru a obține un mandat”. ”Acea informare este puțin hilară. Ea are data de 20.11. În acea informare se spune că nu se poate îngrădi dreptul de a candida, numai că aici nu discutăm de o îngrădire a dreptului de a candida, ci de validitatea candidaturilor. Or, asta trebuia să fie verificată în raport cu legislația în vigoare la momentul 23 noiembrie, când era ultima zi pentru depunerea acestora”, spune, cât se poate de clar, avocatul Niță.

Comisiile electorale nu și-au îndeplinit sarcinile!

”Atribuțiile comisiei electorale erau să verifice și dacă acele candidaturi îndeplinesc condițiile legale. Câtă vreme legea care a eliminat limitarea numărului de mandate a intrat în vigoare în 29.11.2015, deci cu mult după data la care se putea finaliza înscrierea candidaturilor, este evident că, legea civilă neretroactivând, acestea erau invalide. Mai mult decât atât, însăși legea fundamentală, Constituția României, prevede că legea civilă nu retroactivează. Legea 294/2015, intrată în vigoare pe 29 noiembrie, nu putea fi aplicată pe 23 noiembrie”, a subliniat avocatul.

Se pot adresa instanțelor de judecată!

”Persoanele care s-au simțit lezate de această manieră de instrumentare a legii se pot adresa instanțelor de judecată. Doar instanța este în măsură să se pronunțe cu privire la legalitatea acestui proces, în măsura în care există. În opinia mea, nu e. Dar instanța este suverană”, a declarat avocatul.

Medici care au semnalat ilegalitatea!

Șeful Serviciului de Medicină Legală din Constanța, dr. Mihai Onciu, a fost unul dintre medicii care au semnalat Comisiei Electorale și această problemă. ”Noi am semnalat problemele atât Comisiei Electorale locale, cât și Consiliului Județean al CMR. Nu au fost rezolvate. La unele, de altfel, nici nu am primit răspuns. Urmează turul 2 (6, 7 și 8 decembrie - n.r.), dar problema este în primul rând de legalitate a acestor alegeri. Consider că acele persoane care au avut două mandate consecutive până la aceste alegeri nu au avut dreptul de a fi validate ca și candidaturi pentru alegerile actuale. Finalitatea oricărei înscrieri este obținerea unui mandat valid“, a declarat dr. Onciu.

