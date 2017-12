Cine primeşte cei mai mulţi bani?

Desigur, întrebarea este strict retorică: Transporturile, Dezvoltarea şi Turismul sunt „răsfăţatele” rectificării bugetare adoptate ieri de Guvern! „Pornind de la premisa că datele confirmă creşterea de 1,5% pe anul 2011, analiza datelor bugetare pe primele şase luni arată că acestea s-au încheiat cu un deficit de 11,3 miliarde lei, 2,7 % din PIB sub ţinta de deficit asumată. Asta înseamnă resurse suplimentare. Am asigurat resurse în primul rând pentru continuarea investiţiilor: 300 de milioane la Ministerul Transporturilor, 300 de milioane la Ministerul Dezvoltării, resurse la Ministerul Mediului, asigurarea unor resurse pentru compensarea unor datorii la companii de stat de la Ministerului Transporturilor. Am asigurat resurse bugetare pentru plata pensiilor, 74 de milioane de lei, ca ele să fie plătite fără nicio problemă. La capitolul cheltuieli de personal am suplimentat pentru câteva ministere pentru plata contribuţiei la asigurări de sănătate. Vorbim de bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi înternelor, SRI, SIE, SPP, STS. În privinţa Sănătăţii, am alocat 300 de milioane prin rectificare, 150 de milioane sunt în Fondul de Rezervă, care vor fi alocaţi după ce se vor face primii paşi de reformă. În privinţa Ministerului Economiei s-au acordat resurse pentru asigurarea subvenţionării minieritului. O componentă importantă a vizat Ministerul Agriculturii, pentru fondurile de garantare”, a declarat la finalul şedinţei de Guvern, premierul Emil Boc.