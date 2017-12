Cine primeşte primă de Crăciun în acest an?

19:28:29 / 18 Decembrie 2013

Veninul serpuesc

De unde stii cocoano ca pana in 89 nu se dadeau premii de Craciun, Paste ,Anul nou etc.??? Ce serpoaica veninoasa esti !!!! Cred ca nici nu erai nascuta in acea vreme si conforma ideilor capitaliste stai pe post doar daca flencanesti din mustic ca ce greu era pana in 1989 ,. Nu esti numai inculta dar si parsiva pentruca nu scrii adevarul,. Si iata adevarul: In acea perioada puteai sa cumperi un porc la 100-110 kg cu circa 1200 - 1500 lei si cel mai mic salaru era de 1.850 lei., Astazi un porc de 100- 110 kg il poti cumpara cu 1.800 roni,iar salaru mediu este de 900-1200 R. Nu mai continui, insa fii sincera cand dai pe post asemenea articole TENDETIOASE si MINCINOASE,. Cred ca faci parte din cei care au la baza sloganul basascian de acum 10(zece) ani: " SA TRAITI BINE"