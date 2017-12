Cine salvează Cetatea Carsium

18:19:01 / 23 Octombrie 2016

noua ne pasa

locuiesc in apropierea vechii scoli monument istoric e mare pacat sa o vezi cum se degradeaza pe zi ce trece fara sa-i pese cuiva ! . a fost construita intre anii 1878 - 1880 de ioan cotovu , pe langa scoala primara , aici a functionat prima biblioteca si primul muzeu din dobrogea inaugurate de familia regala . A supravietuit celor doua razboaie mondiale dar din pacate nu poate rezista indiferentei si nepasarii noastre . Majoritatea primarilor au avut-o trecuta pe lista de prioritati in campaniile lor ca vor face aici muzeu , hotel , camin sau din nou scoala dar din pacate tot in aceeasi stare de degradare a ramas . Tot aici a functionat si sectie de votare la alegerile locale in anii "90 . acum uitata si parasita . in noptile de iarna se aud hotii cum smulg lemnele din acoperis . aici am facut orele de pregatire practica in scoala gimnaziala iar in celalalt corp era internat pt elevii din provincie . In cladirea alaturata era casa pedagogului cu un frumos frontispiciu la intrare iar vis a vis un parc ingrijit , unde puteai vedea bustul ctitorul acestei scoli , ioan cotovu . Mai trec sa o vada din cand in cand fosti elevi acum pensionari sau doar simpli vizitatori care auzind de ea se opresc sa o vada si sa-i deplanga soarta . era o scoala monumentala care impunea respect . . putine localitati se pot mandri cu iistoria milenara , cultura si peisajele naturale pe care le poti intilni aici . Avem tell-ul , straveche asezare umana , cetatea , izvoarele geo termale , Rezervatie naturala , biserica monument istoric de altfel , scoala veche , canaralele dar si peisaje naturale deosebite , nu degeaba regretatul sergiu nicolaescu a ales harsova cadru de filmare pt o parte din filmele sale . . majoritatea invoca lipsa banilor , este adevarat dar eu zic ca nu avem scanteia care sa aprinda in noi dorinta de a schimba starea actuala de a ne mobiliza intr-un efort colectiv pt bunastarea si dezvoltarea comunitatii noastre. . . ne plangem ca nu ne viziteaza turistii care sosesc cu navele de pasageri , dar nu facem nimic pt curatenia in zona portului nu mai vorbesc de alte facilitati . In incinta cetatii sunt lasate sa pasca animalele localnicilor in loc sa facem o imprejmuire cu gard si sa punem panouri informative despre istoricul locului inclusiv la crucea monument de pe canara sunt multe de facut iar nimanui nu-i pasa . Sa valorificam acest potential urias pe care il are orasul nostru si cu siguranta , soarta comunitatii noastre se va schimba in bine.