Cine se luptă pentru conducerea PDL?

Lupta pentru şefia PDL a fost dechisă aseară de preşedintele Traian Băsescu, care a anunţat la postul public de televiziune că îl susţine pe Emil Boc. Imixtiunea preşedintelui în lupta politică internă a PDL demonstrează, încă o dată, dacă mai era nevoie, că, în tot acest timp, partidul aflat la guvernare a fost condus de Băsescu, care şi-a asumat primul măsurile de austeritate, care a decis politica economică falimentară a României. Cu alte cuvinte, în tot acest timp, PDL a însemnat Traian Băsescu, Guvernul a însemnat Traian Băsescu. Şi totuşi, mulţi se întreabă ce caută preşedintele Băsescu în viaţa internă a PDL-ului, având în vedere că rolul său este acela de mediator între partidele politice. E simplu! Pentru Traian Băsescu, Constituţia este doar o lectură uşoară, iar Curtea Constituţională este o nouă instituţie subjugată lui. Nu ne mai mirăm că nimeni nu ia nicio măsură de sancţionare a preşedintelui. Imediat după anunţul preşedintelui de susţinere a lui Emil Boc la şefia PDL, liderii organizaţiilor de partid din ţară au anunţat fiecare susţinerea pentru unul dintre cei doi candidaţi până în prezent. Premierul Emil Boc a primit până luni 26 de semnături din partea preşedinţilor de organizaţii judeţene pentru candidatura la şefia PDL, în timp ce Vasile Blaga este susţinut de 20 de preşedinţi de organizaţie. Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că nu a auzit când “s-a fluierat startul” pentru competiţia internă din partid, el precizând că Emil Boc şi-a anunţat primul candidatura. “Eu am respectat toate procedurile statutare. După Consiliul Naţional de Coordonare, când s-a stabilit data alegerilor, aveam dreptul conform Statutului să încep discuţiile. Eu joia trecută am început discuţiile cu colegii. La reuniunea de duminică, domnul Boc şi-a anunţat primul candidatura, iar eu am fost al doilea. Cam asta a fost ordinea. Nu cred că mă dezavantajează faptul că preşedintele a declarat că-l susţine pe Emil Boc. Preşedinte are dreptul să aibă o opinie”, a spus Blaga. De fapt, lupta pentru şefia PDL nu se dă între Emil Boc şi Vasile Blaga, ci între Traian Băsescu şi Vasile Blaga, Emil Boc jucând din nou rolul păpuşii pe care o manevrează preşedintele. După ce i-a tăvălit public imaginea, în calitate de premier, Băsescu s-a săturat de scenariul cu Boc în fruntea Guvernului şi caută să schimbe locul de luptă, cea mai bună arenă fiind PDL, unde astfel poate vedea şi care este susţinerea pe care o mai are în partidul care l-a propulsat la Cotroceni. Până pe 14 mai, când va avea loc Convenţia Naţională a PDL, vom avea parte de războaie tot mai dure în interiorul partidului, care, potrivit unor surse interne din PDL, se vor finaliza cu o scindare a partidului, lucru pe care îl vizează, de fapt, Traian Băsescu.