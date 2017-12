Cine și de ce a mințit că Jack Nicholson investește în hotelurile din Olimp?

22:45:15 / 01 August 2016

Complet fals

In perioada 1985-1988 am stat, an de an, eu, sotia si fetita noatra, la Amfiteatru si Belvedere, cu bilete luate prin sindicatul institutului in care lucram. Pret: 2200 lei/sejur/familie, cazare cu pensiune completa "a la carte" (adica meniul la alegere). Perioada: 1 - 12 septembrie. Intr-adevar, hotelurile acestea erau pline in majoritate cu occidentali, dar niciodata in cei 4 ani nu am avut decat serviciu excelent, incl. room service. Personal amabil, nediferentiind intre romani si straini. Mai mult, cand odata am comandat capsuni cu frisca (in septembrie!!!), o familie de belgieni s-a interesat de ce ei nu au in meniul (standard) capsuni, iar seful de sala le-a raspuns: Dansii, adica noi, au " menu a la carte", belgienii nu! (Eu am facut traducerea). Cand scrieti articole critice la adresa regimului anterior, documentati-va in prealabil. FITI PROFESIONISTI!!!!