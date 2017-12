„Cine spune că nu are timp pentru viaţă personală ori e ipocrit, ori face pe deşteptul”

Trupa Vunk s-a aflat, sâmbătă seară, la Mamaia, unde a susţinut pentru fanii de la malul mării un show live electrizant, găzduit de clubul Tribute Summer Residence. Cornel Ilie & co. şi-au reîntâlnit admiratorii constănţeni, care au cântat şi au dansat alături de ei pe ritmurile energice ale pieselor din repertoriul Vunk, nelipsind hiturile trupei, „Doamna doctor”, „Fermecată dansează”, „O ultimă dorinţă”, „Din o mie de flori”, „Vreau o ţară ca afară” sau „Pleacă”, dar nici piese sensibile ca „Balada pentru o minune”. Piesa „Artificii pe tavan” a „incendiat” cu adevărat atmosfera din club, efectele pirotehnice care au însoţit, în final, reprezentaţia celor de la Vunk şi prestaţia live impecabilă a membrilor trupei ridicând în picioare publicul. La finalul show-ului, solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, a acordat cotidianului „Telegraf” un amplu interviu în care a vorbit despre proiectele formaţiei, atât profesionale, cât şi... personale, mărturisind că încă este în căutarea „jumătăţii”.

Reporter (Rep.): Cum vă simţiţi atunci când concertaţi în faţa publicului constănţean şi ce înseamnă oraşul de la malul mării pentru trupa Vunk?

Cornel Ilie (C.I.): Înseamnă multe pentru noi, cred că am concertat în toate locurile în care se cântă aici, venim mai ales vara, dar în rest, am cântat cam toate piesele şi în toate cluburile şi ştiu că avem chiar şi un fan-club în Constanţa. E unul din oraşele unde se ascultă Vunk, unde există public de rock. Am avut în vară un turneu aici, în Constanţa şi a fost unul din primele trei oraşe unde a ieşit... demenţial.

Rep.: După reacţia entuziastă a publicului, piesa „Pleacă”, din finalul concertului, a ieşit destul de bine şi fără... Antonia.

C.I.: Da, pentru că în original, piesa este cântată fără Antonia, duetul a fost inventat pentru că textul e ca un dialog la persoana a doua şi atunci funcţionează poate mai bine aşa, pentru radio şi TV, dar în concerte consider că e mai bine cum cântăm noi.

Rep.: Va urma o nouă colaborare cu o artistă tot aşa, diferită de stilul vostru?

C.I.: Vreau să spun că, pe 29 martie, lansăm primul nostru DVD, intitulat „Vunk la înălţime”, pe care se regăseşte un concert pe care l-am susţinut în decembrie 2011 şi în care am avut nişte duete de-a dreptul... „dubioase”, am cântat cu Nelu Ploieşteanu, cu Gabriel Cotabiţă. Avem şi o piesă nouă, o colaborare cu Alexandra Uşurelu, o tânără interpretă care cântă foarte... soft, ceva în genul Katie Melua sau Norah Jones.

Rep.: De ce alăturarea aceasta de stiluri diferite faţă de ceea ce cântaţi voi?

C.I.: Pentru că asta vrea trupa Vunk: să nu fie... previzibilă. Vrem să experimentăm, să nu ne plafonăm, să nu facem piese mereu în aceeaşi manieră. Ne place să căutăm, chit că uneori ratăm şi că nu toate piesele sunt hituri, dar noi ceea ce facem o facem pentru că ne place, nu neapărat că trebuie să placă altcuiva sau ca să câştigăm ceva.

Rep.: Încă vă mai număraţi printre artiştii care cântă în limba română. Ce părere aveţi despre trupele şi artiştii autohtoni care au atât de mare succes peste hotare? Vă tentează o asemenea lansare internaţională şi pe voi?

C.I.: Sunt mai mult artişti lansaţi peste hotare, decât trupe… Sau da, sunt trupe „de radio”, nu „de live” şi în principiu, piaţa asta de dance, clubbing, house s-a „mişcat” mult mai bine şi au fost chiar nişte trendsetteri pentru piaţa „de afară”. Nu văd ca o trupă rock autohtonă să iasă „afară” şi să aibă şi succes. Se ascultă mult mai mult rock în afară decât aici şi tocmai asta e, acolo se pune foarte mult accentul pe mesaj. Şi dacă ai lua orice trupă de aici şi chiar care cântă în engleză… una e să faci cuvinte şi alta e să faci texte în limba engleză, iar acolo dacă te duci fără un mesaj în text, oricine ai fi şi orice ai face, nu prea ai şanse. (va urma)