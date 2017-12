„Cine ştie nu are cum să fie învins de… noroc”

Primul sezon al emisiunii-concurs de mare succes de la Neptun TV, „Noroc că ştii”, a cărei gazdă este cunoscutul om de televiziune Sorin-Lucian Ionescu, se apropie, în acest weekend, de ultima ediţie. Punctul culminat al incitantului show de televiziune, care, timp de patru luni, a fost urmărit cu interes de publicul spectator din întreaga ţară, va fi chiar în această sîmbătă, cînd, cu începere de la ora 20.30, are loc runda finală pentru marele premiu al emisiunii, un autoturism marca Mitsubishi Colt. După o competiţie strînsă, care a adus în lumina reflectoarelor persoane curajoase, care au mizat atît pe noţiunile de cultură generală solide, dar şi pe… noroc, telespectatorii, ca şi întreaga echipă care a contribuit la realizarea acestei emisiuni vor avea prilejul să constate cine cîştigă, în final, „lupta”: ştiinţa sau… hazardul.

Reporter: În această sîmbătă, primul sezon al emisiunii „Noroc că ştii” ajunge la final. Ce sentiment vă încearcă, în acest moment?

Sorin-Lucian Ionescu: Cînd a început sezonul, nu m-am văzut prezentînd un asemenea concurs, în primul rînd pentru că nu mă uitam la genul acesta de emisiuni, dar mi-am dat seama, apoi, că făceam o greşeală. Am desconsiderat genul acesta, la alte posturi de televiziune, pentru simplul fapt că, uneori, erau făcute în fronda telespectatorilor şi chiar a concurenţilor, adică de dragul de a le ieşi formatul şi de a avea un caracter cît mai spectaculos, unele întrebări fiind ori imbecile, ori ridicole. Mă refer, în special, la „Te pui cu blondele”, care nici măcar nu este un format de cultură generală, ci un divertisment ieftin. Celelalte emisiuni gen „Vrei să fii miliardar” sînt cu patru variante de răspuns, iar licenţa costă foarte mult, ca dovadă că, după primul sezon, n-a mai reuşit să o cumpere nimeni în România. Atunci ne-am gîndit, inspiraţi fiind şi de succesul filmului „Slumdog Millionaire”, să creăm un format de televiziune original. Ceea ce a fost foarte greu, pentru că nimeni nu prea reuşeşte lucrul acesta - un proverb american spune că „orice nou entertainment te face milionar, dar aşa ceva nu există”. Am construit acest format împreună cu cîţiva colegi - în primul rînd, ideea a fost a lui Cristian Zgabercea şi a lui Dan Dumitru. Am pornit de la combinaţia ştiinţă cu noroc, pentru că nu este suficient să dovedeşti că eşti o enciclopedie ambulantă. Ca şi în viaţă - foarte multe persoane, pe care le cunosc şi le respect şi au vaste cunoştinţe nu au avut norocul să ocupe poziţii în ierarhia socială pe cît ar fi meritat. De asta spunem, de multe ori, că jocul de table este atît de popular, pentru că reflectă viaţa, totul ţine de noroc, nu numai de ştiinţă. De asta spun că eu nu m-am văzut, la început, în formatul acesta. În ciuda faptului că unii au crezut că sînt... doxă şi le ştiu pe toate, iar alţii, dimpotrivă, au crezut că citesc de pe prompter - nici una, nici alta nu sînt adevărate -, eu am învăţat foarte multe din concursul acesta. Prin prisma aceasta, concursul a fost creat şi difuzat de Neptun TV, în primul rînd pentru telespectatori, mai puţin pentru cei care au cîştigat premii şi care sînt cîteva zeci care au cîştigat weekend-uri la munte, în străinătate şi maşina, în ultima instanţă.

Rep.: Credeţi că această producţie TV de divertisment şi-a atins scopul?

S. L. I.: Sînt foarte mulţumit. Din măsurătorile de audienţă făcute de JfK a reieşit că „Noroc că ştii” este emisiunea de divertisment a postului cu cea mai mare audienţă, iar faţă de emisiunile informative, este a doua ca audienţă, pe ţară. Deci, pot spune că eu mă „bat” cu jurnalele de ştiri, în primul rînd ale Pro TV-ului şi ale Antenei 1. Este o emisiune de acces prime-time şi asta s-a dorit. Scopul a fost atins, pentru că pe tronsonul acesta, interesul fiecărei televiziuni este să crească audienţa pînă la ora ştirilor şi de aceea se cheamă acces prime-time. Scopul a fost atins dat fiind faptul că am avut feed-back din partea telespectatorilor, care ne-au scris, scopul a fost atins şi pentru că s-au înscris de şase ori mai mulţi concurenţi decît aveam nevoie, ceea ce înseamnă că, pentru sezonul viitor, ei sînt automat înscrişi. Şi-a atins scopul şi pentru că am dezgropat un gen care cu greu se mai zbate între tot felul de producţii cu ţigănci, telenovele şi aşa mai departe.

Rep.: Ce părere v-au făcut concurenţii pe parcursul întregului sezon al emisiunii?

S.L.I.: Concurenţii au fost, după părerea mea, peste aşteptări, din punctul de vedere al cunoştinţelor, pentru că, punîndu-mă în locul lor, în faţa unei întrebări fără variante de răspuns, mi-am dat seama că mi-ar fi foarte greu să dau nişte răspunsuri de o asemenea acurateţe. Domeniile concursului sînt destul de alambicate, nu sînt numai cunoştinţe generale, şi am făcut şi combinaţii de domenii: sportul cu turismul, istoria cu geografia etc. Au fost întrebări din absolut toate domeniile, pe care noi am considerat că trebuie să le ştie orice om. De asemenea punctajele întrebărilor au fost diferite. Pentru la toamnă, încercăm ca aceste întrebări să fie mai precise. Pentru primul sezon, am avut nişte surse contradictorii de documentare şi acest lucru este primul pe care îl vom îndrepta, apoi vom mai lucra la pachetul grafic. În rest, am avut surpriza plăcută să constatăm că formatul funcţionează, este flexibil şi articulat. Mi-a fost teamă ca nu cumva, prin punctaj, prin rundele de întrebări pe care le facem, să nu aflăm cîştigătorii ediţiilor înainte de a se difuza ultima rundă de întrebări. Iată însă că maşina se cîştigă la ultimul… zar.

Rep.: Care au fost momentele cele mai deosebite din timpul emisiunii?

S.L.I.: În primul rînd, eliminarea campionilor. Al doilea moment puternic l-a constituit extragerea întrebărilor de 100 de puncte, care sînt cîte una pe fiecare domeniu şi care pot ieşi toate sau niciuna într-o emisiune, pentru că noi consumăm într-o emisiune 18 întrebări din 72, după care tot setul de 72 este înlocuit complet. Au mai fost două momente importante în care, la şase ediţii consecutive, au fost pe punctul să cîştige weekend-ul în străinătate. De ambele dăţi, cei doi concurenţi, care au avut această ocazie, au ratat la ultima ediţie. În ceea ce priveşte sistemul de punctare a întrebărilor, noi am încercat să fim riguroşi, dar erorile voite pe care le-am făcut au fost legate de alocarea unor întrebări uşoare unor punctaje foarte mari şi alocarea unor întrebări grele unor punctaje foarte mici. Felul acesta de… hazard, a făcut deliciul concursului.

Rep.: Cum a decurs colaborarea cu cele două asistente ale emisiunii?

S.L.I.: Pot spune că ele au făcut deliciul emisiunii. Am vrut să facem un contrast între cunoştinţele concurenţilor şi naivitatea lor. A fost un rău voit şi sper că ele nu s-au supărat; am avut ocazia să constatăm că şi eu şi ele, cîteodată, nu am pronunţat corect anumite nume proprii şi poate că asta a făcut să se vadă că nu sîntem infailibili. Poate că unii dintre telespectatori au văzut diferenţa frapantă, deloc flatantă, de cunoştinţe între generaţii, pentru că fetele care m-au ajutat sînt dintr-o anumită generaţie, concurenţii - cei mai mulţi - din cu totul alta şi atunci ne-am amuzat de nişte confuzii de termeni, de pronunţie şi de localizare în conştient a ceea ce înseamnă un anumit cuvînt.

Rep.: Ce ne puteţi spune despre culisele emisiunii „Noroc că ştii”?

S.L.I.: În finală s-au calificat patru concurenţi, doi dintre campionii absoluţi de 15 şi şapte ediţii şi doi cu două ediţii cîştigate, dar cu mai multe participări decît alţii, care au cîştigat şi ei două ediţii şi atunci va fi o finală în patru, în care va exista paradoxul ca maşina să o cîştige un concurent care a avut numai două ediţii cîştigate. Dar este un punct pe care noi ni l-am asumat, emisiunea se cheamă „Noroc că ştii” şi e cu atît mai mare provocarea şi pentru ceilalţi doi, care se credeau „senatori de drept” ai concursului, de a se întîlni cu doi care par… „outsideri”. Şi atunci este foarte interesant de văzut dacă ştiinţa şi favoriţii publicului vor cîştiga sau dacă norocul va prevala. E un criteriu pe care vrem să-l verificăm cu ocazia finalei. Noi am vrea, totuşi, ca, deşi emisiunea se cheamă „Noroc că ştii”, să aibă mai multă pondere ştiinţa concurenţilor decît zarul. Zarul este cel care stabileşte întrebarea pentru a da un pic de culoare concursului, dar altminteri, cine ştie, nu are cum să fie învins de zar.

Rep.: Ce noutăţi aduce, din toamnă, noua serie a emisiunii?

SLI: În primul rînd, va aduce un pachet grafic nou, mult mai spectaculos şi o altă prezentare virtuală a întrebărilor. Voi încerca să ilustrez toate întrebările, în primul rînd pentru telespectatori, mai puţin pentru concurenţii din platou, cu imagini care să le spună exact despre ce e vorba. Este vorba de o reprezentare grafică a întrebării. Al doilea lucru important e o selecţie a întrebărilor din cît mai multe domenii, întrebări să aibă cît mai multe capcane, pentru că asta face deliciul concursului. Sper ca şi premiile să fie la acelaşi nivel, pentru că cei care ne sponsorizează au avut ocazia să observe că vizibilitatea lor e exponenţială şi că merită să se asocieze la un asemenea demers cu care noi urmărim, pînă la urmă, şi vînzarea lui ca format, pentru că s-a dovedit fezabil. Fără falsă modestie, pentru demersul cultural pe care îl facem, putem viza şi un premiu de televiziune pentru anul viitor, pentru munca făcută anul acesta.