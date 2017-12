Cine sunt cei mai buni angajatori ai anului?

Aon România, filiala locală a celei mai mari companii de consultanță și outsourcing în domeniul managementului resurselor umane, Aon Hewitt, a organizat Gala decernării titlului Best Employer, ca urmare a desfășurării celei de-a treia ediții consecutive a studiului Aon Best Employers. Companiile ”Aon Best Employer 2015” au fost premiate joi 26 noiembrie, la hotelul Hilton din București. În ediția 2015, următoarele companii au primit titlul Best Employer: Adobe Systems România, Autonom, Dell, Edenred România, Companiile Mars, Inc. din România - Royal Canin România, Mars România, Wrigley România, McDonald’s România, Pfizer România. Adobe Systems România, Autonom, McDonald's România și Pfizer România își mențin statutul, fiind prezente și în clasamentul realizat în 2014, iar Dell în 2013.

La titlu au putut accede companiile participante la cercetare care activează pe piața românească de cel puțin trei ani și care au un număr minim de 50 angajați permanenți. BES analizează nivelul de implicare (engagement) al angajaților în baza a trei comportamente: „SAY” (angajaţii care vorbesc pozitiv despre compania pentru care lucrează, în discuţiile cu prietenii, colegii sau clienţii), „STAY” (angajaţii care vor să rămână în companie pentru mai mult timp şi care nu se gândesc să o părăsească) şi „STRIVE” (angajaţii care depun un efort suplimentar pentru obţinerea de rezultate pentru companie). Aceste comportamente pot fi influențate de gradul de satisfacție al angajaților pe anumiți factori, dintre care enumerăm sentimentul împlinirii, autonomia, resursele, oportunitățile de învățare și dezvoltare, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, mediul de lucru, colegii, managementul performant, reputația angajatorului, atenția acordată angajaților, salariul, beneficiile, recunoașterea. „Implicarea este o stare emoțională, legătura emoțională a angajaților cu propria lor companie. Este ceea ce îi determină să vorbească pozitiv despre angajator, să își asocieze viitorul cu organizația și să aibă inițiativă, să depună extra-efortul pe care orice angajator îl dorește”, spune Virginia Păuna, Project Leader Best Employers România.

Studiul din acest an a implicat 35 de companii. Rezultatele se bazează pe răspunsurile a 15.500 de angajați, 1.150 de middle manageri și 224 de directori executivi, care, prin intermediul unor chestionare, și-au exprimat opinia cu privire la angajatorii lor. Acest eșantion de respondenți reprezintă o populație activă totală de peste 38.000 de angajați.