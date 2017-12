Cine sunt judecătorii penali care ne dirijează destinele?

Cine este Curtea Constituţională, această instituţie în faţa deciziilor căreia se înclină toţi politicienii şi care, mai nou, aruncă la coş votul a milioane de români? Este o instituţie formată din nouă oameni, numiţi politic, şi despre care, de două zile, aflăm numai ştiri cutremurătoare. V-aţi fi aşteptat ca această „gardă pretoriană” a Constituţiei să fie formată din oameni de probitate morală şi profesională imaculate? Bineînţeles că da! Din moment ce nimeni nu crâcneşte în faţa deciziilor lor, de multe ori adoptate cu controversatul vot 5/4, care oglindeşte clar componenţa politică a acestui for. Avalanşa de informaţii privind judecătorii CCR venită în ultimele zile dinspre Antena 3 resetează complet orice imagine anterioară a Curţii Constituţionale. După informaţiile cutremurătoare prezentate acum două zile de Antena 3 legate de condamnarea Aspaziei Cojocaru pentru falsificarea unei lucrări universitare la un an şi jumătate de detenţie, pedeapsă neexecutată datorită unei graţieri ceauşiste, aseară, acelaşi post de televiziune a prezentat informaţii despre un alt judecător CCR. Mihai Gâdea declara, în emisiunea Sinteza Zilei, că un judecător numit de Traian Băsescu - Petre Lăzăroiu - şi-a schimbat numele de familie după 1989 din Petre Ceauşescu. Conform afirmaţiilor realizatorului TV, actualul judecător Lăzăroiu (ex-Ceauşescu) ar fi rudă cu fostul dictator român Nicolae Ceauşescu. Documentele prezentate la Sinteza Zilei atestă totodată că Lăzăroiu are o istorie lungă cu Traian Băsescu, pe care, în calitate de judecător al Tribunalului Bucureşti, l-a absolvit de plata a 1,1 milioane de euro. Banii erau imputaţi de Curtea de Conturi primarului Capitalei Traian Băsescu, pentru plata fără aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a unor sume către o firmă, pentru lucrări la Pasajul Basarab. Băsescu semnase până şi plata urgentă a unor sume colosale către firma SC Proiect Bucureşti SA, apropiată de PD-ul de la acea vreme, deşi îi era interzisă efectuarea oricărei plăţi întrucât erau în derulare negocieri pentru un acord cu BEI. Şi informaţiile legate de calitatea umană îndoielnică a judecătorilor CCR au continuat să curgă. Având în vedere toate aceste informaţii, este greu de înţeles în baza a ce ar trebui ca o ţară întreagă să accepte să fie condusă, dincolo de orice regulă democratică, de un grup de nouă oameni de calitate cel puţin îndoielnică. Nu vi se pare că e ceva putred în Danemarca?