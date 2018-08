Cine sunt părinţii fetiţei încuiate în maşină în Mamaia

Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a declanşat marţi o anchetă după imaginile apărute pe Facebook cu fetiţa de un an care ar fi stat încuiată într-o maşină parcată la soare, în staţiunea Mamaia.

Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava s-a autosesizat după apariţia imaginilor cu fetiţa de un an care ar fi stat încuiată într-o maşină parcată la soare şi a cerut autorităţilor din comuna în care locuieşte familia acesteia să facă o anchetă socială.

Familia fetiţei a fost identificată, fiind vorba despre doi tineri, căsătoriţi de puţin timp, care locuiesc într-o comună din judeţul Suceava.

Autorităţile locale spun că este vorba de o familie respectabilă din comunitate, care a muncit o bună perioadă de timp în Anglia şi soţul s-a întors acum acasă, în concediu, în timp ce soţia a rămas acasă în România în concediu de creştere a copilului.

“Cei de la Protecţia Copilului au cerut o anchetă socială în acest caz. Este o familie deosebită, ştiu cine sunt, nu sunt probleme cu ei. Probabil a fost un accident. Sunt proaspăt căsătoriţi, au muncit în străinătate, în Anglia. Este o familie deosebită, cât se poate de normală, nu sunt probleme în comunitate cu ei. Nu cred că trebuie luate măsuri şi noi nu vom propune să fi luat măsuri mai grave, plasament familial sau altceva. Eu am fost la mare şi ieri a fost foarte cald, 32 de grade, e posibil să o fi lăsat două-trei minute să fie meargă undeva, să lase sau să ia ceva. O fi vreo greşeală, o neatenţie”, a declarat pentru MEDIAFAX primarul comunei în care trăieşte familia.

Purtătorul de cuvânt al direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Nicoleta Daneliuc, spune că cel mai probabil părinţii vor fi incluşi într-un program de consiliere şi vor fi monitorizaţi.

“Instituţia noastră s-a autosesizat. Am luat legătura cu Direcţia Generală de Protecţie a Drepturilor Copilului Constanţa care se pregăteau şi ei să trimită o sesizare scrisă către instituţia noastră. Cu sprijinul Poliţiei am identificat familia şi am solicitat Primăriei să facă o anchetă socială în acest caz. Este vorba despre o familie tânără, care între timp a ajuns deja acasă, colegii noştri au pornit spre localitatea din care este pentru a lua declaraţii şi pentru a afla împrejurările în care s-a produs incidentul. Cel mai probabil părinţii vor fi cuprinşi într-un program de consiliere şi vor fi monitorizaţi. Vrem însă să atragem atenţia asupra modului incorect în care cei care au sesizat problema pe reţelele de socializare au acţionat. Martorii fi trebuit să sesizeze cazul, să ceară sprijinul unui poliţist local, dacă tot au vrut să se implice ar fi trebuit să o facă până la capăt”,a declaratNicoleta Daneliuc.

Imagini cu o fetiţă de un an, încuiată într-o maşină parcată la soare, în staţiunea Mamaia, au fost postate pe Facebook, internauţii comentând că micuţa este închisă de cel puţin 30 de minute şi părinţii ar fi plecat la plajă.

În filmare apare un autoturism cu numere de Suceava, iar pe bancheta din spate, aşezată într-un scaun pentru copii şi asigurată cu o centură, se vede o fetiţă, de aproximativ un an, care nu pare agitată sau că ar suferi de ceva. Cei care au filmat incidentul au comentat că micuţa ar fi fost închisă şi abandonată în maşină mai bine de 30 de minute, timp în care părinţii ar fi fost plecaţi pe plajă.

Oamenii se arătau revoltaţi de faptul că micuţa a fost lăsată singură, încuiată în maşină, iar unii chiar au sugerat să spargă geamul autoturismului şi să anunţe Poliţia.

În cele din urmă, nimeni nu a sunat la Poliţie, însă în urma apariţiei imaginilor pe Facebook, oamenii legii s-au autosesizat.