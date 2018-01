Cine sunt propunerile de miniștri din Cabinetul Dăncilă

CINE ESTE IOANA BRAN, propunerea PSD pentru Ministerul Tineretului și Sportului - Biografie. Ioana Bran, născută pe 31 octombrie 1986, este un deputat român, ales în 2016. În urmă cu doi ani, Liviu Dragnea a nominalizat-o ca secretară la Camera Deputaților. Atunci, presa a numit-o ”milionara sexy”. Ioana Bran este fiica mai mică a lui Ioan Bran, patronul Distileriilor Bran, cele care produc pălinca de export Bran. În ce privește studiile, Ioana Bran a terminat Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Are master în audit şi expertiză contabilă. A intrat în politică în 2010, iar în 2012 a fost aleasă consilier județean pe listele USL Satu Mare. Ioana Bran deține și funcția de preşedinte al Tineretului Social Democrat din Satu Mare şi de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD.

CINE ESTE GEORGE IVAȘCU. George Ivaşcu, propus de PSD pentru funcţia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar şi manager şi fondator al Teatrului Metropolis din Bucureşti, fiind un susţinător şi promotor al tinerei generaţii de creatori. Născut pe 15 februarie 1968, în Bucureşti, George Ivaşcu a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1993 şi a jucat apoi pe scenele celor mai importante teatre din Capitală şi din ţară. În 1993, a fost angajat la Teatrul de Comedie, apoi, în 1996, la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti (TNB). Este conf. univ. dr. la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti. Ivaşcu s-a impus ca actor şi regizor, iar, în ultimii zece ani, ca manager cultural, fiind din 2007 fondatorul şi managerul Teatrului Metropolis din Bucureşti. Este, de asemenea, iniţiatorul cotidianului online de cultură Ziarul Metropolis. A jucat în filme precum "Ultimul zburător" (2014), "Bunraku" (2010), "Nunta mută" (2008), "Cuscrele" (2006), "Modigliani" (2004), "Amen" (2002), "Faimosul paparazzo" (1999), "Terente regele bălţilor" (1995), "Pepe şi Fifi" (1994), "Asfalt tango" (1993), "Undeva în Est" (1991), "Liceenii" (1986). În 2004, a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D - "Arta Spectacolului", "în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului". George Ivaşcu este căsătorit cu Alice Barb, regizoare de teatru şi operă, actriţă şi manager cultural.

CINE ESTE SORINA PINTEA, propunerea PSD pentru Ministerul Sănătăţii / În 2011, poliţiştii au făcut descinderi la locuinţa acesteia, în urma cărora fiul ei a fost arestat

Actual manager al Spitalului Judeţean Baia Mare, Sorina Pintea, este propunere PSD pentru preluarea mandatului de la Sănătate. În 2011, poliţiştii şi procurorii au făcut descinderi la locuinţa acesteia într-un dosar de trafic de droguri, în urma căruia, fiul ei, Ionuţ Pintea a fost arestat. Potrivit site-ului Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, Sorina Pintea, propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, este managerul spitalului de la începutul anului 2017. Pintea a mai fost la conducerea unităţii medicale în perioada 2013-2016, dar în urma alegerilor parlamentare aceasta a ajuns senator pe listele PSD. La scurt timp, în februarie 2017, şi-a dat demisia din postura de senator pentru a se reîntoarce la conducerea spitalului judeţean din Baia Mare, vacantarea postului fiind aprobată de Senat cu 104 voturi "pentru". În 2009-2013, Pintea a fost manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare. În 2011, fiul Sorinei Pintea, Ionuţ Pintea, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, după ce au făcut percheziţii la domiciliul acestuia. Surse judiciare spuneau atunci că anchetatorii au găsit în locuinţă mai multe pastile de ecstasy. Potrivit aceloraşi surse, Ionuţ Pintea a fost cercetat într-un alt caz de trafic de droguri, el fiind prins în flagrant, în 2010, în timp ce vindea pastile de ecstasy şi amfetamină, în Sibiu. În acest dosar, Ionuţ Pintea a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

CINE ESTE DĂNUŢ ANDRUŞCĂ, propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Economiei. Dănuţ Andruşcă, propus de PSD pentru funcţia de ministru al Economiei, a fost director general la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, iar rezultatele obţinute l-au propulsat la conducerea Cupru Min SA.

Om de afaceri, Dănuţ Andruşcă are 49 de ani, este din Vânători - Neamţ şi a intrat în politică în 2012. A absolvit Liceul “Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. După 1990 şi-a deschis prima afacere şi câţiva ani mai târziu a cumpărat o societate specializată în producerea şi comercializarea articolelor tehnice din cauciuc. În 2012 a intrat în politică şi a devenit consilier în Ministerul Economiei, de unde a fost desemnat director general la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, care producea apă grea pentru răcirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Rezultatele obţinute ca director RAAN l-au propulsat în noi funcţii – director al Cupru Min SA - societate de interes naţional, aflată în subordinea Ministerului Economiei, dar şi în cea de preşedintele Consiliului de Administraţie al Conversmin SA, societate aflată în subordinea Ministerului Economiei. În 2016 a candidat pentru un fotoliu de deputat la Neamţ, fiind vicepreşedinte al Comisiei pentru Industrii şi Servicii şi reprezentat în comisia parlamentară de anchetă a Camereie Deputaţilor şi Senatului privind Activitatea Autorităţii Naţionale de Regmenemtare în domendiul Energiei.

CINE ESTE VALENTIN POPA, propunerea PSD pentru Ministerul Educaţiei. Valentin Popa, propunerea PSD pentru ministerul Educaţiei, este rector al Universităţii din Suceava. Acesta a absolvit Institutul Politehnic din Iaşi şi este inginer în Electronică şi telecomunicaţii, iar ulterior a susţinut şi titlul de doctor în domeniul Componente, dispozitive şi circuite electronice la aceeaşi instituţie, scrie gandul.info. În perioada 1989-1992 a fost preparator inginer la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, între 1992 şi 1995 - asistent inginer, iar în intervalul 1995-1999 şef lucrări inginer tot la Universitatea din Suceava. Acesta şi-a continuat activitatea în instituţia de învăţământ superior fiind, pe rând, conferenţiar, profesor doctor inginer şi conducător de doctorat. Numele lui Valentin Popa a apărut în presa locală în mai multe subiecte controversate. Ziarul Obiectiv de Suceava scria în vara anului trecut că universitarii suceveni s-au plimbat în ultimul an cu bilete de avion cumpărate prin firma care a angajat-o pe soţia rectorului. Soţia rectorului USV, Valentin Popa, încasa bani de la această firmă, West Travel SRL Suceava, de pe poziţia de casieră. Mai mult, proprietara societăţii menţionate, Oana Coşman, figurează ca angajată a Facultăţii de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică. Conform mai multor surse, familia rectorului şi cea a patronilor agenţiei de turism ar fi înrudite. Rectorul USV a negat existenţa vreunui conflict de interese, sub pretextul că nu a obţinut niciun beneficiu, mai scriu jurnaliştii locali. PSD Suceava a anunţat că îl va susţine pe profesorul universitar Valentin Popa, rectorul Universităţii din Suceava, pentru a prelua funcţia de ministru al Educaţiei. Potrivit unor surse citate de presa locală, Valentin Popa ar fi participat, miercuri, la şedinţa Biroului Politic al organizaţiei municipale PSD Suceava, unde a stat la prezidiu alături de Ioan Stan şi Dan Ioan Cuşnir.

CINE ESTE ANTON ANTON, propunerea PSD-ALDE pentru Ministerul Energiei. Anton Anton, noua propunere a PSD-ALDE pentru ministerul Energiei, s-a născut pe 22 decembrie 1949, la Timișoara. A mai îndeplinit funcția de ministru al Educației, Cercetării și Tineretului în Guvernul Tăriceanu. Anton Anton a urmat cursuri universitare la Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara (1967-1972), obținând titlul de inginer, cu Diplomă de Merit, studii postuniversitare de "Informatică și matematică pentru cercetare" la Universitatea București (1973-1974), curs de specializare ca bursier Fullbright la Johns Hopkins University din Baltimore (1977) și apoi studii de doctorat la Institutul de Construcții din București (1977-1986), obținând titlul științific de doctor inginer. După absolvirea facultății, ca urmare a rezultatelor excepționale avute, a fost selectat pentru a rămâne în învățământul superior la Catedra de Hidraulică și Protecția Mediului a Institutului de Construcții din București (astăzi Universitatea Tehnică de Construcții). A desfășurat activitate didactică și de cercetare și a fost șeful Laboratorului de Hidraulică (1972-2003). Membru al PNL din anul 1995, profesorul Anton a fost numit în anul 2005 în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. A fost numit apoi ca președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică din cadrul MEdCT (2006-2008). La data de 7 octombrie 2008, Anton Anton a fost propus pentru funcția de ministru al Educației, Cercetării și Tineretului în Guvernul Tăriceanu.

CINE ESTE EUGEN ORLANDO TEODOROVICI, propunerea pentru Ministerul Finanțelor. Eugen Orlando Teodorovici s-a născut în 12 august 1971. El este absolvent al Academiei de Studii Economice şi are un doctorat în managementul fondurilor europene. În perioada 2000 - 2004, Teodorovici a fost director în Direcţia de Coordonarea a Programelor ISPA şi SAPARD din Ministerul Integrării Europene, iar timp de un an, între ianuarie şi decembrie 2000, a activat în Ministerul Afacerilor Externe, la Departamentul pentru Afaceri Europene. Între 2004 şi 2005, Eugen Teodorovici a lucrat la Ministerul Finanţelor Publice şi a fost director general la Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune. În perioada 2007-2009, Teodorovici a fost secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor, după ce între 2005 şi 2007 a fost director general al Autorităţii de Management pentru Infrastructură din minister. În perioada mai - decembrie 2012, el a fost consilier de stat al premierului, după ce din iunie 2009 şi până în mai 2012 a fost director la Autoritatea de Audit a Curţii de Conturi a României. În decembrie 2012, Eugen Teodorovici a fost ales senator PSD de Buzău, iar în aceeaşi lună a fost numit de premierul Victor Ponta ministru al Fondurilor Europene. Din martie 2015 până în noiembrie 2015 a fost Ministru de Finanțe. În prezent este la al doilea mandat de senator.

CINE ESTE RADU OPREA, ministrul propus pentru Mediul de Afaceri. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). În trecut, el a fost și prefect de Prahova. Este la al doilea mandat de senator. El detine trei imobile in Ploiesti si a declarat bijuterii in valoare de 40.000 de euro. Are doua credite (300.000 de lei si 249.000 de euro). Are actiuni la 8 companii. Radu Oprea a fost trimis in judecata in 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscala si spalare de bani. O firma pe care o controleaza a fost abonata in trecut la contracte cu statul. În luna ianuarie 2016, senatorul Radu Oprea a fost trimis în judecată alături de partenerul său de afaceri, Mihail Ștefănescu (“Treflă”), de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care erau vizate două societăți controlate de senator: SC ICIM SA și SC URBAN ELECTRIC SRL, transmite Ziarul Incomod din Prahova. Potrivit site-ului romaniacurata.ro, Urban Electric a executat pentru Primăria Brazi modernizarea şi extinderea la Şcoala cu clasele I-VIII din Brazii de Sus, dar şi sistemele de alimentare cu apă, canalizare, epurare pentru Primăria Brăneşti, contract de 16,4 milioane de lei. A mai prestat şi lucrări de retehnologizare la staţia de epurare din Medgidia, în valoare de 26 de milioane de lei, în asociere cu ALPINE BAU GmbH Austria.