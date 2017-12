Cine trebuie să schimbe dosarul pentru subvenția la căldură

06:34:35 / 13 Ianuarie 2015

Analizati

Cand si la Constanta gkal va fi suventionata pentru toti locuitori ca si in celelalte orase ca si asa platim cele mai mari preturi din tara la utilitati si taxe locale .Consider o discriminare daca ai o garsoniera mostenire de la parinti ta-i in care stau copii si ai un venit de900 lei sa nu iei ajutoare la caldura fiind a2casa in oras Dar cei care au case pe litoral nu in Constanta si sunt inchiriate de ce beneficiaza de ajutoare la caldura? Cred ca aceasta conditie cu a2casa trebui analizata in consiliul local nu trebuie facuta aceasta discriminare daca ai in oras sau in alte orase daca in ea stau chiriasi sau copii tai