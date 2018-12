Cine va cânta la vară, la Festivalul Artmania. Primele nume anunțate

Au fost anunțate primele nume pentru ARTmania Festival 2019!

Opeth, Madrugada, Wardruna si Myrkur fac parte din primul val de artiști confirmați la cea de-a 14-a ediție ARTmania Festival, ce va avea loc în perioada 26 - 27 iulie 2019, în Piața Mare a cetății medievale a Sibiului.

Premiere oferite de ARTmania Festival 2019:

- Opeth revine pe scena festivalului la 10 ani de la primul concert susținut în premieră în România, la ARTmania

- Madrugada se reunesc la 10 ani după despărțire și concertează în premieră în România

- Wardruna vine pentru prima oară în România, într-un show pe scena din Piața Mare

Myrkur: „Folkesange” – artista revine în țara noastră pentru ARTmania 2019 cu un concert special, parte din turneul său acustic

Opeth, unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei muzicale internaționale, revine pe scena ARTmania Festival la 10 ani de când a urcat pe scena din Piața Mare și a concertat în premieră în România. Trupa suedeză care a redefinit un întreg gen, a demontat convențiile muzicale și nu a încetat să își surprindă fanii, a fost înființată la iniţiativa lui Mikael Åkerfeldt, în 1990, într-una dintre suburbiile orașului Stockholm, Suedia.

Cu 12 albume la activ, intense, variate și bogate stilistic, Opeth se numără printre cele mai bune proiecte muzicale de pe mapamond, fie că vorbim despre show-urile live sau despre albume. De-a lungul carierei, trupa a parcurs un traseu stilistic foarte divers și interesant: cu „Orchid” (1995) a redefinit granițele death metal-ului. Șase ani mai târziu, cu „Blackwater Park”, a atins culmile muzicalității specifice genului, pentru ca „Damnation” (2003) să spargă normele consacrate. Cinci ani după aceea, „Watershed” a marcat încheierea capitolului death metal după vizitarea și surprinderea celor mai întunecate colțuri și a celor mai brutale nuanțe ale sale. În 2014, albumul „Pale Communion” a reprezentat puntea de trecere oficială către genul progresiv, marcată de o îmbinare și interpretare inedită, contemporană, a tonalităților specifice anilor ‛60, ‛70 și ‛80.

Drept dovadă pentru reușitele muzicale ale trupei stau nu doar recenziile pozitive ale criticilor de specialitate, ci și un premiu Grammy pentru „Cea mai bună prestaţie Hard Rock” din Suedia și adjudecarea a nenumărate poziții în topurile internaționale, precum Billboard 200. Opeth este un nume care nu va cădea pradă timpului, ci se va reinventa mereu pentru a deveni mai bun.

Norvegienii de la Madrugada sunt actorii unei duble premiere: pentru prima dată în concert în România și pentru prima dată reuniți după o pauză de 10 ani, trupa alegând ca ARTmania Festival să facă parte din turneul lor de revenire. Acest tur de forță european marchează 10 ani de la lansarea legendarului lor album de debut, „Industrial Silence”, motiv pentru care pe scenă vor urca 3 dintre cei 4 artiști care au format inițial Madrugada: Sivert Høyem, Frode Jacobsen și Jon Lauvland Pettersen.

Madrugada, care înseamnă „ora albastră” în spaniolă și portugheză (perioada gri-albastră care precede răsăritul), a fost înființată în 1993 în oraşul norvegian Stokmarknes. Numele le-a fost sugerat membrilor trupei de unul dintre prietenii lor, un poet care compunea și texte ale pieselor. În cei peste 13 ani de existență, trupa a lansat șase albume, unele ajungând cele mai vândute albume din Norvegia și aducându-le cinci premii în cadrul anualei „Spellemannprisen”, echivalentul norvegian al premiilor Grammy (la categoriile „Cel mai bun album rock”, „Cel mai bun cântec” și „Cel mai bun Spellemann al anului”), două premii „Alarm awards” și numeroase trofee pentru vânzările obținute de lucrările lor.

Wardruna, cunoscută publicului larg din România în special datorită serialului Vikings, este o trupă norvegiană de neo/dark folk ce exporează adâncimile și misticismul culturii tradiționale nordice, reinterpretate într-un stil contemporan, cu accentuate note de mister.

Înființată în 2003 de Einar Kvitrafn Selvik, trupa a impresionat iubitorii neofolk-ului cu hipnoticul lor album de debut, intitulat „gap var Ginnunga”, primul din trilogia muzicală „Runaljod”, ce stă sub semnul a 24 de rune. Fiecare înregistrare inclusă pe unul dintre cele trei albume a fost realizată în natură, în locuri sau circumstanțe relevante pentru fiecare dintre cele 24 de rune.

În perioada care a urmat lansării primului album, formația s-a concentrat pe adaptarea pieselor la cerințele concertelor live. Efortul a fost încununat de succesul pe care l-au cunoscut apoi în seria de show-uri, ce a culminat cu reprezentația susținută la Muzeul Norvegian de Nave Vikinge, în fața lui „Gokstad”, un vas vechi de 1.100 de ani.

Cel de-al doilea album al trilogiei, „Yggdrasil”, a fost adus la viață cu ajutorul celor mai vechi instrumente tradiționale nordice și al anticelor ritmuri poetice, potențate de versurile scrise în norvegiana veche sau în dialectele care au precedat această limbă. Sunetele străvechi născute de instrumentele tradiționale sunt completate de muzicalitatea vocilor, ale șoaptelor sau incantațiilor și de sound-uri venite din surse mai puțin abordate în mod obișnuit, ca: sunetele copacilor, ale pietrelor, apei sau ale torțelor aprinse.

Ultimul album al trilogiei, intitulat „Runaljod – Ragnarok”, a fost lansat spre finalul lui 2016 pentru a conduce ascultătorul mai departe, în călătoria inițiatică lansată cu ocazia înființării trupei.

La cea de-a 14-a ediție ARTmania Festival, Wardruna își va încânta fanii și cu piese de pe ultimul album al trupei, „Skald”, ce va fi lansat spre finalul lui noiembrie 2018. „Skald” promite multe surprize ascultătorilor, purtându-i într-o aventură muzicală aflată în afara bogatului peisaj sonor pentru care Wardruna a devenit faimoasă. Noua abordare, directă, dar la fel de intensă, va cufunda călătorii într-o îmbinare mistică de poezie, voce și sunetele străvechi ale instrumentelor tradiționale.

Myrkur: „Folkesange” - artista revine în România cu un concert special ce face parte din turneul acustic (numit „Folkesange”). În cadrul acestuia, alături de un grup de tineri instrumentiști și de un cor de fete, artista va interpreta melodii din folclorul nordic și compoziții proprii reinterpretate în versiune acustică, ambele tipuri de piese fiind incluse pe cel mai recent album, „Mareridt”.

Myrkur, termen care se traduce prin „întuneric” în islandeză, este numele proiectului muzical de black-metal și alter ego-ului artistei și fotomodelului danez Amalie Bruun. Născut din tenebrele scandinave, Myrkur combină intensitatea brută a energiei masculine cu tonalitățile black metal și cu muzicalitatea vocilor feminine, sofisticate și delicate pe alocuri. Albumul de debut, „M” (coprodus cu Ulver, în colaborare cu membri din Mayhem, Nidingr și Arch Enemy), a adus Amaliei Bruun premiul pentru „Cel mai bun album hard rock” la Gaffa Awards, în 2015, premiul pentru „Trupa anului” și cel pentru „Metal album of the Year” la competiția High Voltage Awards. A fost îndelung lăudată de critică (Steppeulven – Asociația Daneză a Criticilor

ARTmania Festival, primul festival românesc care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă și divertisment („entertainment”), este o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

De-a lungul edițiilor sale, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Însă, ARTmania Festival nu înseamnă doar concerte ale unor mari formații internaționale și locale. Muzica este componenta de bază de la care a pornit totul, însă, reprezintă doar o parte din experiența pe care festivalul a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România și din străinătate.

Încă de la începuturi, ARTmania a fost gândită ca o platformă culturală menită să ofere publicului cât mai multe evenimente și moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum: concerte, expoziții, lansări de carte sau proiecții de film. Acest spațiu comun de întâlnire al artiștilor și publicului la nivelul sunetului, culorilor, imaginilor sau literelor, găzduit de Piață și de cetatea medievală, creează spațiul de poveste și magia care reprezintă, în esență, spiritului festivalului.

Fiind cel mai longeviv festival rock din România și una dintre mărcile cu cea mai îndelungată tradiție de pe scena culturală regională, ARTmania și-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneț și al unui ambient special: Piața Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetăți medievale din Estul Europei.

ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experiența edițiilor anterioare, când pe scena festivalului au urcat o serie de trupe importante, de la Steven Wilson, Serj Tankian și Devin Townsend, la Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre mulți alții.

