Cine va conduce comuna Nicolae Bălcescu? Instanța decide!

Dat afară din funcție de prefectul Adrian Nicolaescu, primarul demis al comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, nu renunță la luptă. Recent, acesta a atacat în instanță ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului lui Bălan. Ordinul a fost comunicat primarului comunei Nicolae Bălcescu, Consiliului Local, secretarului comunei și Agenției Naționale de Integritate (ANI). Decizia lui Nicolaescu a avut drept temei juridic Raportul de evaluare emis de ANI, rămas definitiv prin decizia pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii Instanței Supreme au decis, în 16 iunie, să respingă recursul declarat de Bălan împotriva sentinței nr. 359 din 19 noiembrie 2013 a Curții de Apel Constanța, prin care se menținea raportul de incompatibilitate emis de ANI pe numele primarului din Nicolae Bălcescu. Precizăm că, potrivit inspectorilor ANI, Viorel Bălan s-ar fi aflat în incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, pentru că a deținut, în același timp, și funcţia de primar al comunei Nicolae Bălcescu, şi pe cea de administrator al unor societăți comerciale. Contactat de reporterii „Telegraf”, Viorel Bălan a declarat că nu înțelege de ce atâta grabă pe capul prefectului Adrian Nicoalescu, în condițiile în care nici el, nici Prefectura Constanța nu au primit vreo decizie din partea Instanței Supreme. „Culmea este că judecătorii din Constanța m-au validat în funcția de primar, iar acum rămân fără mandat“, a declarat Bălan.

ALEGERI LOCALE PARȚIALE, ÎN ACELAȘI TIMP CU PARLAMENTARELE?

Prefectul Constanței, Adrian Nicolaescu, a declarat, la rândul său, că decizia de a-l demite pe primarul din Nicolae Bălcescu are temei legal. „Totul s-a făcut ca la carte, după ce ANI ne-a comunicat, din nou, că există o sentință definitivă de incompatibilitate în cazul lui Bălan. În consecință, am dispus eliberarea acestuia din funcție, urmând ca atribuțiile să fie preluate de viceprimarul localității (Nicolae Ciocănete, n.r.)“, a spus Nicolaescu, la începutul lunii august. El a adăugat că hotărârea de demitere a primarului din Nicolae Bălcescu a fost comunicată Guvernului, urmând ca acesta să stabilească data alegerilor locale anticipate parțiale. În cazul în care Viorel Bălan va avea câștig în instanță, prefectul va fi obligat să-l repună în funcție pe primar. În caz contrar, autoritățile locale din Bălcescu se pregătesc de alegeri anticipate, care ar putea fi organizate, teoretic, în aceeași zi cu alegerile parlamentare din toamna acestui an. Contestația lui Viorel Bălan va fi judecată la Tribunalul Constanța, care urmează să fixeze un termen.

