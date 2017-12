Cine va confirma, cine va dezamăgi din nou?

SÂMBĂTĂ, ORA 19.00 (ÎN DIRECT LA DOLCE SPORT 1): ISLANDA - UNGARIA

Etapa a doua din Grupa F de la EURO 2016 este programată sâmbătă. De la ora 19.00, pe Stade Vélodrome din Marseille, se vor întâlni echipele-revelaţie din prima etapă. Ungaria a învins Austria şi, dacă nu pierde în faţa Islandei, îşi asigură calificarea în optimi. Nordicii, care au ţinut în şah Portugalia, au în următoarele jocuri două adversare mai abordabile decât lusitanii şi vor să continue să uimească la debutul lor absolut la un turneu final. Ungaria îl are pe Fiola accidentat, dar pe postul său este anunţat ca titular Lovrencsics, care a ratat prima partidă tot din cauza unei accidentări. Islanda, cea mai mică națiune care a ajuns la un turneu final major (populația ţării este de numai 330.000 de locuitori!), nu anunţă modificări în primul 11, însă tactica ei va fi, probabil, mult mai ofensivă decât în prima partidă.

Formațiile probabile: ISLANDA (selecționeri Lars Lagerbäck și Heimir Hallgrímsson): Halldórsson - B. Sævarsson, R. Sigurdsson, Árnason, A. Skúlason - Gudmundsson, A. Gunnarsson, G. Sigurdsson, B. Bjarnason - Sigthórsson, Bödvarsson; UNGARIA (selecționer Bernd Storck): Király - Lovrencsics, Guzmics, Lang, Kádár - Gera - Németh, A. Nagy, Kleinheisler, Dzsudzsák - Szalai. Partida va fi arbitrată la centru de Sergei Karasev (Rusia).

SÂMBĂTĂ, ORA 22.00 (ÎN DIRECT LA PRO TV ȘI DOLCE SPORT 1): PORTUGALIA - AUSTRIA

Arena Parc des Princes din capitala Franţei va urmări la lucru două echipe care au dezamăgit în prima lor apariţie la EURO 2016. Portugalia era formaţia de la care toată lumea se aştepta să se „plimbe” prin Grupa F, însă Islanda a relevat slăbiciunile lusitanilor, care pot acuza lotul slăbit de accidentări. La rândul său, Austria a ratat complet startul, pierzând cu 0-2 partida contra celui mai slab cotat adversar din grupă! Cine va pierde la Paris va fi, practic, eliminat din competiţie, în timp ce o remiză pe Parc des Princes le convine cel mai mult... Islandei şi Ungariei!

Cristiano Ronaldo are acum o motivație în plus, pentru că va ajunge la 128 de selecții în echipa națională şi va întrece recordul deținut de Luis Figo, pe care l-a egalat contra Islandei. Dacă va înscrie la turneul final din Franţa, Ronaldo va deveni cel mai bun marcator din istoria Portugaliei la Europene (are 6 goluri înscrise, la egalitate cu Nuno Gomes).

Austria are două absențe importante: Koller nu se poate baza pe Dragović (suspendat după cartonașul roșu încasat cu Ungaria), în timp ce Junuzović este accidentat.

Formațiile probabile: PORTUGALIA (selecționer Fernando Santos): Rui Patrício - Vieirinha, Ricardo Carvalho, Pepe, Raphäel Guerreiro - João Mário (Quaresma), Danilo, André Gomes - João Moutinho - Nani, Cristiano Ronaldo; AUSTRIA (selecționer Marcel Koller): Almer - Klein, Prödl, Hinteregger, Fuchs - Baumgartlinger, Alaba - Harnik, Sabitzer, Arnautovic - Janko (Okotie);

Meciul va fi condus la centru de Nicola Rizzoli (Italia), iar Alexandru Tudor va fi arbitru de rezervă.