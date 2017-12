Cine va fi antreprenorul anului?

48 de antreprenori români se „bat” pentru premiul cel mare în competiția națională EY Entrepreneur of the Year. În total, 60 de oameni de afaceri s-au înscris în competiție, față de 50 la prima ediție, organizată anul trecut. Companiile antreprenorilor eligibili de la această ediție totalizează venituri de 1,2 miliarde euro și 9.000 de angajați, cu venituri medii de 27 milioane euro pe companie și un număr mediu de 200 de angajați în 2014. Antreprenorii au dezvoltat companii în sectoare diverse, de la produse de larg consum, agricultură, construcții și industria chimică până la servicii profesionale, tehnologie și telecomunicații. “În timp ce antreprenoriatul de subzistență este încă o realitate în economiile emergente unde nu există suficiente locuri de muncă și oportunități de carieră, antreprenoriatul de mare impact se manifestă atât în economiile mature, cât și în cele emergente. România are astfel antreprenori remarcabili, care creează mai multe locuri de muncă, transformă industriile în care activează și cresc mai repede decât restul jucătorilor din piață. EY România celebrează succesul acestor oameni de afaceri prin competiția EY Entrepreneur of the Year. Ne bucurăm că anul acesta au răspuns pozitiv în număr atât de mare provocării de a intra în competiție. Le urăm succes tuturor și considerăm participarea lor ca o recunoaștere a standardului ridicat al acestei competiții”, a declarat Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România.

În urma procesului de jurizare, care va avea loc în două runde, pe 8 și 22 octombrie 2015, vor fi aleși câștigătorii celor trei titluri acordate în cadrul competiției: EY Entrepreneur of the Year, Emerging Entrepreneur of the Year și Social Entrepreneur of the Year. Premiile vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii de gală care va avea loc pe 12 noiembrie 2015.

Câștigătorul premiului EY Entrepreneur of The Year - România 2015 va reprezenta țara noastră în finala mondială a competiției, unde va concura alături de antreprenori din întreaga lume pentru titlul EY World Entrepreneur of the Year. Marea finală va avea loc la Monte Carlo, în luna iunie 2016.