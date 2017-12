Cine va fi premierul României. Dragnea face propunerea miercuri, 21 decembrie

Miercuri, 21 decembrie, vom afla propunerea de premier din partea PSD și ALDE. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marți, că numele celui pe care cele două formațiuni îl vor propune pentru a guverna țara va fi făcut public la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Printre favoriții lui Dragnea la postul de șef al Executivului se numără Mihai Fifor (președintele Consiliului Național al PSD), Sorin Grindeanu (fost ministru al Comunicațiilor) și Marius Nica (fost ministru al Fondurilor Europene), la care se adaugă și numele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Florin Georgescu, cel care a apărut în lista de posibili premieri cu numai câteva ore înainte ca social democrații și partenerii lor de la ALDE să se prezinte la Cotroceni.

A venit și ziua cea mare. Ziua în care vom afla propunerea de premier din partea PSD și ALDE. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marți, că numele celui pe care cele două formațiuni îl vor propune pentru a guverna țara va fi făcut public miercuri, la ora 11.00, atunci când liderii PSD și ALDE se vor duce împreună la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Printre favoriții lui Dragnea la postul de șef al Executivului se numără Mihai Fifor (președintele Consiliului Național al PSD), Sorin Grindeanu (fost ministru al Comunicațiilor) și Marius Nica (fost ministru al Fondurilor Europene), la care se adaugă și numele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Florin Georgescu, cel care a apărut în lista de posibili premieri cu numai câteva ore înainte ca social democrații și partenerii lor de la ALDE să se prezinte la Cotroceni. Cu toate acestea, misterul asupra propunerii PSD - ALDE încă planează. Acest lucru a fost întreținut și de Liviu Dragnea, care a spus că viitorul premier trebuie să aibă carnet de membru al PSD și nu doar de o zi sau două. Însă, la cât de imprevizibil este liderul social democrat, ne putem aștepta oricând la vreo surpriză. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, că proiectul de buget pentru 2017 trebuie să fie aprobat în Parlament până în 15 ianuarie, iar pentru acest lucru este necesar ca Guvernul să fie instalat săptămâna viitoare. „Dacă președintele va desemna premierul rapid, putem vota Guvernul până la finele anului, în așa fel încât cel mai târziu în 12 - 15 ianuarie bugetul să fie aprobat în Parlament. Este extrem de important ca bugetul să fie aprobat până la jumătatea lunii ianuarie”, a spus liderul PSD.

INSTRUCȚIE CU PARLAMENTARII PSD

Până când va afla dacă șeful statului îi va accepta propunerea de premier, Liviu Dragnea a anunțat că va da milităria jos din pod la PSD și va face instrucție cu parlamentarii social democrați. „Nu voi tolera absențe de la serviciu. Funcția de parlamentar este o funcție publică. 84% din Camera Deputaților și 85% din Senat sunt nume noi. Dar și pentru colegii mai vechi este valabil. Nu va fi un concurs de plecat în străinătate, în schimb de experiență. Nu cred că a spus cineva în această campanie ca să vă voteze ca să plecați în străinătate. Țara este într-o situație extrem de nefericită, milioane de oameni nu au bani. O țară divizată, care are nevoie de creștere economică sustenabilă și de mai mulți bani în buzunarele românilor, care are nevoie de un sistem de sănătate eficient, de un sistem de educație performant, de infrastructură, de venituri decente, de pensii mai mari, pentru asta și Guvernul, și Parlamentul trebuie să muncească. Nu voi accepta deplasarea niciunui coleg, cel puțin în primele șase luni. De asemenea, vom mări perioada de lucru săptămânală a Parlamentului. În weekend, veți avea într-adevăr activitate în teritoriu”, a declarat Dragnea. În plus, el a spus că nu va mai accepta, ca preşedinte al partidului, ca în acest Legislativ să se iniţieze sau să se adopte vreun act normativ prin care se stabilesc privilegii sau beneficii grase pentru parlamentari.