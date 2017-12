Cine va preda? Peste 1.000 de posturi didactice neocupate!

11:12:29 / 31 August 2015

D-ra

"În plus, ei spuneau că în mediul rural condițiile de lucru sunt mai grele, munca este mai multă, iar efortul depus nu se reflectă în salariu." Conditiile de lucru sunt mai grele pentru ca de obicei, la tara, este foarte frig in scoli si materialele didactice sunt putine, spre deloc. Dar cu tot respectul de rigoare.....cine spune ca munca este mai multa la tara.....minte cu nerusinare sau nu a predat in viata lui la o scoala din oras/municipiu...acolo sa vezi munca si hartii.. si tot acolo efortul nu se reflecta nici 40% in salariu..... Dupa 12 ani de invatamant din care 6 intr-un oras, 5 intr-un municipiu-resedinta de judet si unul la tara....eu cred ca am o parere bazata pe lucruri concrete....Nu mai scrieti prostii si nu mai credeti tot ce vi se spune....