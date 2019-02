Cine va urca pe scena principală a NEVERSEA 2019

Organizatorii anunță că cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA, va fi una spectaculoasă, atât din punct de vedere al garniturii de artiști cât și al experiențelor pe care participanții le vor trăi în perimetrul festivalului. În perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului.

G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, Steve Aoki, Rudimental Dj, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man și Subfocus DJ Set sunt primele nume din line-up-ul NEVERSEA și vor condimenta apusurile și răsăriturile participanților la cel mai așteptat eveniment de la malul Mării Negre.

Rapperul american, G-Eazy vine pentru prima dată în România, pe scena principală a festivalului NEVERSEA. Artistul a avut colaborări de succes cu Bebe Rexha, Britney Spears dar și cu fosta lui iubită, Hasley, pentru hitul„Him & I”.

Jessie J urcă pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA. Melodii ca și „Price Tag”, „Domino”, „Bang bang” dar și multe alte hituri ale artisteivor răsuna în această vară pe scena principală a festivalului.

Afrojack, Lost Frequencies și Steve Aoki se reîntorc pe scena principală a festivalului și sunt nerăbdători să ajungă în fața fanilor din România. Răsăritul de soare la malul Mării Negre va fi acompaniat de cei trei artiști aflați în top 100 a celor mai buni dj din lume.

În vară ne întâlnim la scenele secundare cu Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion și Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt.