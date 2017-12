Cine vinde vânt, tranzacţionează furtună

Într-o absurdă goană după productivitatea palpabilă, teoreticienii economiei socialiste (poate chiar de la Marx şi Engels încoace) făceau o distincţie clară între producţia de bunuri materiale şi servicii. Cum că - vezi Doamne - serviciile nu aduc (nu produc) plusvaloare, prin urmare sunt pur speculative. În realitate, lucrurile nu stau chiar aşa. Sau măcar în teoria ideală, din care excludem realitatea (românească) a speculatorilor în lanţ din pieţele agro-alimentare. Unde puiu\' intrat în ţară cu trei lei kilogramul se vinde în final de 4-5 ori mai scump; ca să nu mai vorbim de legume, fructe, flori şi alte zarzavaturi. Probabil că propovăduitorii comunismului se răsucesc în mormânt când văd că astăzi se pot evalua şi tranzacţiona nu numai servicii exotice, \"neproductive\", dar şi virtuale, pe deasupra. Listarea pe burse a Facebook este, dacă vreţi, exemplul suprem, cireaşa de tortul alienării teoriei economice a plusvalorii. Sigur că unii analişti economici ne-ar atrage atenţia că celebra reţea de socializare - ca şi multe alte site-uri de internet - au potenţial economic, de profit, în primul rând în industria advertising-ului. Nimic mai de bun simţ, numai că, în momentul în care un segment consistent de investitori/jucători la bursă ai planetei mizează pe o întreprindere care fabrică \"like\"-uri, în loc să investească în producţie şi locuri de muncă, ceva nu e-n regulă. Şi nici măcar vizionarul părinte al teoriei politice şi economice moderne, John Maynard Keynes, n-ar înţelege o iotă. Ca dovadă, celebra publicaţie economică Wall Street Journal titra, într-un material despre spectaculoasa afacere a acestui an, că \"Listarea Facebook arată că pe Wall Street se naşte câte un fraier la fiecare minut. (...) La momentul listării, Facebook era pe punctul de a deveni o companie cu o capitalizare de 100 de miliarde de dolari şi un raport de circa 100 între preţ şi profit pe acţiune. Cifrele erau exagerate oricum ar fi fost privite\". Au existat, de asemenea, şi alte avertismente. General Motors a retras reclama de pe Facebook, afirmând că nu aduce beneficii companiei. Alte mari companii şi-au mai arătat scepticismul în privinţa publicităţii pe Facebook şi anterior. În plus: cele care au gonflat preţurile de pornire a tranzacţiilor au fost companiile (vă sună cunoscut?!) Morgan Stanley şi... Goldman Sachs. Aceleaşi care au pus umărul la declanşarea actualei crize economice mondiale. Restul nu e speculaţie sau teorie a conspiraţiei - ţine de domeniul cotidian al evidenţei.