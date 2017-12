Cine vine la „Aeromania 2017“

Cel mai mare spectacol aviatic de pe litoral, „Aeromania”, revine în 2017, cu o ediție-jubileu de excepție, ce va avea loc, la fel ca întotdeauna, pe Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla. Anul acesta, „Aeromania“ are loc în 19 august și marchează împlinirea a 50 de ani de la prima misiune AVIASAN efectuată la Tuzla. Nume importante din domeniul acrobației aeriene și al muzicii și-au confirmat prezența, ceea ce înseamnă că vom avea parte de un spectacol memorabil.

Și în această vară, cei mai buni piloți de acrobație din lume și cele mai vesele formații muzicale se reunesc la cel mai mare show aviatic de pe litoral, ce are loc la Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla. Anul acesta, „Aeromania“ are loc în 19 august și marchează împlinirea a 50 de ani de la prima misiune AVIASAN efectuată la Tuzla. „Aeromania este anul acesta şi un tribut adus legendarilor piloţi AVIASAN - vârful de lance al aviaţiei sanitare româneşti -, care, cu 50 de ani în urmă, făceau prima misiune de zbor de pe Tuzla şi care, totodată, au realizat acţiuni de salvare ce îşi găsesc cu greu corespondent în prezent, în ciuda evoluţiei tehnologice. Până în prezent, suntem iniţiatorii singurului demers coerent de inovare a sistemului SAR (Search and Rescue - Căutare și Salvare, n.r.) în România şi am dus investiţiile în direcţia şi la standardele practicate pe plan internaţional - construind, pe aeroportul nostru, inclusiv primul centru de pregătire pentru supravieţuirea pe mare din Europa Centrală şi de Est”, a declarat directorul general al Regional Air Services, compania care operează Aeroportul Tuzla, Adrian Vasilache.

NUME GRELE ALE AVIAȚIEI ȘI MUZICII

În cinstea piloților care au făcut istorie în aviația dobrogeană, și-au confirmat prezența la eveniment multiplul campion mondial la acrobație aeriană Jurgis Kairys, prima formație privată de profil, Iacării Acrobaţi, Aeroclubul României şi formațiile Hawks of Romania (acrobație aeriană cu avioane Exxtra 300), Blue Wings (parașutism) și White Wings (acrobație cu planoare), cărora li se vor adăuga alte nume importante din aero-acrobaţia mondială. Spectacolul de pe cer este completat de o ofertă generoasă la sol: concerte live susținute de Mihai Mărgineanu și invitații lui, standuri de aviaţie, expoziţii de maşini de epocă, de fotografie, concursuri, food court, programe speciale pentru copii şi multe surprize. La fel ca în anii anteriori, show-ul se desfășoară între orele 15.00 și 22.30, accesul publicului larg fiind în continuare gratuit. Cei care vor să beneficieze de un tratament special pot procura bilete VIP începând din primăvară. Cei care vor să se încălzească pentru show-ul de la Tuzla pot să meargă, cu o lună înainte, la București, unde se va desfășura cea de-a noua ediție a Bucharest International Air Show, spectacolul aviatic anual de la Aeroportul Băneasa. Mitingul din Capitală are loc în 22 iulie.