Cine și de ce trebuie să se testeze pentru hepatitele B,C și D

Persoanele născute înainte de 1989, internate des în spital, care fac tratamente injectabile la domiciliu, au primit sânge sau au avut intervenţii stomatologice multiple vor fi trimise automat să se testeze pentru virusurile hepatitice B, C şi D, a declarat managerul Institutului ”Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. ”Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a semnat ordinul privind Registrul naţional pentru hepatită, instrument de lucru cu mare avantaj pentru medicul de familie, care ştie starea pacienţilor, şi pentru bolnav, care va fi supravegheat. Registrul are cinci componente, prima fiind screeningul. Medicul de familie va aplica un chestionar relativ simplu, în care va întreba pacientul dacă este născut înainte de 1989, dacă a fost internat de multe ori în spital, dacă face tratamente injectabile la domiciliu, dacă a primit sânge şi produse de sânge, dacă are intervenţii stomatologice foarte dese. Dacă la oricare din întrebări se răspunde pozitiv, pacientul este trimis automat pentru a fi verificat dacă este infectat cu virus hepatitic B, C sau D”, a explicat managerul Institutului ”Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. El a mai precizat că, dacă rezultatul testului este pozitiv, medicul de familie va introduce în Registrul naţional pentru hepatită datele pacientului şi acesta va fi trimis la specialişti în gastro-enterologie şi boli infecţioase, pentru a se stabili stadiul infecţiei. ”Faptul că are anticorpi de virus hepatitic C nu înseamnă că are şi infecţie cu virus hepatitic C, pentru că 20% dintre pacienţi se vindecă în mod spontan, iar 80% rămân purtători de virus”, a explicat profesorul. Se estimează că în România sunt 10% dintre cei 12 milioane de bolnavi de hepatită C care ar fi în Europa.

ALARMANT ESTE FAPTUL CĂ SPECIALIŞTII PROGNOZEAZĂ UN VÂRF AL INCIDENŢEI HEPATITEI ÎN 2020, ÎN URMA CUMULULUI OBŢINUT ÎNTRE PACIENŢII INFECTAŢI ÎNAINTE DE '89 CU PERSOANELE NOU-INFECTATE PRIN UTILIZAREA DE DROGURI INTRAVENOASE, PIERCING SAU TATUAJE.

SINCOPE ÎN ASIGURAREA VACCINULUI De Ziua Internațională de Luptă Împotriva Hepatitei (28 iulie), secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), prof. dr. Dorel Săndesc, a asigurat că sincopele în asigurarea vaccinării împotriva virusului hepatitic B (VHB) vor fi rezolvate, asigurând că până la începutul lunii august vor fi achiziţionate primele doze necesare. El a explicat că situația neplăcută s-a creat din cauza numărului tot mai mic de producători de vaccin monovalent, tendinţa fiind de producere a vaccinurilor plurivalente. ”În urma demersurilor realizate, s-a identificat unicul distribuitor pe piaţa din România şi, având în vedere urgenţa achiziţionării de vaccin pentru hepatita B, a fost iniţiată achiziţia prin procedură de urgenţă pentru o cantitate de 50.000 de doze de vaccin, care să acopere o perioadă 2-3 luni, urmând ca în paralel să fie demarată procedura de achiziţie centralizată pentru restul cantităţii de 156.000 de doze. În paralel, Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică a MS a solicitat direcţiilor de sănătate publică identificarea tuturor copiilor născuţi în această perioadă, care vor fi toţi recuperaţi la vaccinare prin maternităţi şi cabinetele medicilor de familie, fără afectarea schemei de vaccinare obligatorie”, a declarat prof. dr. Dorel Săndesc.