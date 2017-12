Cineaşti omagiaţi

Regizorul de origine poloneză Roman Polanski, în vîrstă de 75 de ani, va fi omagiat la Festivalul de Film de la Zurich, care va avea loc între 24 septembrie şi 2 octombrie. Premiul pentru întreaga carieră îi va fi înmînat pe 27 septembrie, cînd va fi prezentată şi o retrospectivă a filmelor sale, precum debutul său în cinema, “Knife in the Water” şi pelicule clasice, “Chinatown” sau drama despre Holocaust, “The Pianist / Pianistul”, pentru care a primit un Oscar. Cineastul va participa şi la un workshop în cadrul festivalului, care va avea ca temă creaţiile sale cinematografice. Recent, Roman Polanski a terminat de montat cel mai recent film al său, intitulat “The Host”, un thriller politic cu Pierce Brosnan, Ewan McGregor, Olivia Williams şi Kim Cattrall, care însă va avea premiera spre sfîrşitul anului.

Alţi doi cineaşti apreciaţi, Emir Kusturica şi Francis Ford Coppola, prin intermediul companiei sale de producţie cinematografică American Zoetrope, vor fi omagiaţi în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Festivalului de Film de la Torino. Emir Kusturica va primi un premiu acordat pentru prima oară la acest festival, intitulat ”8 ½”, al cărui nume s-a inspirat din titlul celebrului film regizat de Federico Fellini. Născut la Sarajevo şi de două ori cîştigător la Cannes, Emir Kusturica va prezenta, în cadrul unui program special, o serie de secvenţe în premieră din filmele ”Time of the Gypsies / Vremea ţiganilor” şi ”Arizona Dream”, dar şi cele peste opt ore de peliculă cît a totalizat varianta brută a filmului ”Underground”, înainte ca regizorul sîrb să înceapă montajul. Francis Ford Coppola, şi el dublu cîştigător la Cannes, urmează să fie prezent la Torino pentru a primi premiul ”8 ½”, acordat pentru realizările companiei sale de producţie cinematografică, American Zoetrope, pe care a înfiinţat-o în urmă cu patru decenii, alături de George Lucas. Cu această ocazie, regizorul american va fi prezent la premiera italiană a celui mai recent film al său, ”Tetro”. Filmată aproape în întregime în alb/ negru, cu cîteva flashback-uri color, este o dramă de familie a cărei acţiune se petrece în Argentina, unde tînărul Benjamin (Alden Ehrenreich) ajunge pentru a-şi căuta fratele, Angelo/Tetro (Vincent Gallo). În realizarea lungmetrajului, Francis Ford Coppola s-a inspirat parţial din amintirile sale din copilărie, pentru a evoca rivalităţile artistice dintr-o familie de italieni din Argentina. Filmul duce pe tărîmul ficţiunii ceea ce regizorul numeşte familia sa foarte neobişnuită. Cineastul spune că la vîrsta sa - 67 de ani - este mai dispus să-şi privească viaţa drept o potenţială sursă de inspiraţie pentru scenarii. Pe genericul filmului figurează, pe lîngă Mihai Mălaimare Jr., directorul de imagine, şi Adriana Rotaru, care este production manager. Francis Ford Coppola a mai colaborat cu Mihai Mălaimare Jr. şi Adriana Rotaru la lungmetrajul ”Youth Without Youth / Tinereţe fără tinereţe”, lansat în 2007, la Festivalul de Film de la Roma.