Cineaştii ruşi, aplaudaţi la Un Certain Regard

Poate de aceea Cannes-ul este Cannes! Nu poate să rămână niciodată insensibil la problemele lumii. Avea dreptate Thierry Fremaux, directorul general, să remarce cele două tendinţe din selecţia de la Un Certain Regard. Pe de o parte, filmele cu evidente căutări formale, novatoare. Pe de alta, cele încărcate de neliniştile contemporane, de temele fierbinţi ale actualităţii. Cu un preşedinte de juriu precum Emir Kusturica era firesc să nu fie lăsate deoparte asemenea preocupări, specifice acelui tip de cinematograf social, cu priză la un public dornic să reflecteze asupra realităţii. Aşa se face că, printre cele trei filme premiate la Un Certain Regard, unul a fost rus, intitulat „Elena”, după numele unui personaj, o mamă atentă la viaţa fiului ei, şi a familiei lui, în criză de identitate, în lipsă de sprijin material. Asemenea lucruri au contat şi în cazul celorlalte titluri premiate, unul german, altul coreean şi o producţie marcată de evenimentele politice din spaţiul arab, încât Emir Kusturica putea să aibă mare dreptate recunoscând că, în anii ce vin, s-ar putea ca secţiunea cu adevărat importantă a festivalului să fie aceasta,Un Certain Regard, şi nu aceea care acordă Palme d’Or.

În sală s-a aflat şi cunoscutul cineast rus, Andrei Koncialovski, salutat şi aplaudat. În totul, dealtfel, festivitatea de premiere, urmată de proiecţia filmului rus „Elena” ne-a dovedit revenirea acestui cinematograf cândva de prim plan. O lume în derivă, dar o lume care încearcă să nu-şi piardă omenia, deşi condiţiile nu sunt dintre cele mai încurajatoare. Pe aceeaşi lungime de undă au fost şi juriile criticii internaţionale de cinema (FIPRESCI), dar şi cel al ecumenicilor. Nu voi intra în detalii. Mă voi rezuma doar la a remarca, iată, faptul că ambele au acordat atenţia cuvenită unei creaţii semnate de Aki Kaurismaki, intitulate „Le Havre”. Criticii l-au situat pe primul loc în cadrul competiţiei oficiale, iar juriul ecumenic i-a acordat una din cele două menţiuni speciale. Am recunoscut universul specific cineastului finlandez, mereu atent la viaţa oamenilor loviţi de soartă, subliniind capacitatea lor de a nu-şi fi pierdut generozitatea, de a sări de fiecare dată în ajutorul aproapelui. Cu umor, cu delicateţe, cu o verosimilitate mereu emoţionantă, Aki Kaurismaki realizează acum o radiografie a spaţiului portuar, cu oameni venind de niciunde, voind să-şi caute undeva un loc de a supravieţui. A rămas acelaşi cineast al lucrurilor simple, directe, imediate, chiar dacă filmează de astă dată în Franţa, şi nu la el acasă, unde peisajul îi era familiar. O sensibilitate la care vibrează spectatorul acestui început de mileniu, tot mai neliniştit la gândul zilei de mâine.

Când redactez aceste rânduri, juriul mare nu şi-a făcut cunoscute opţiunile. Să nădăjduim că şi echipa lui Robert De Niro va aprecia că a venit timpul ca arta filmului să fie mai aproape de oameni, şi nu să ne facă să uităm, să evadăm din mediul cotidian, din păcate tot mai sufocant.