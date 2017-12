Cineastul iranian Jafar Panahi este în greva foamei

Cineastul iranian Jafar Panahi, încarcerat pentru că ar fi realizat un film ostil regimului din Iran, a denunţat relele tratamente la care a fost supus în închisoarea din Evin şi a anunţat că este, de duminică, în greva foamei, pentru a obţine eliberarea până la proces. Mesajul cineastului a fost transmis de Abbas Baktiari, director al centrului cultural Pouya şi a fost publicat, după mai multe consultări cu apropiaţii lui Jafar Panahi, pe site-ul revistei ”La Règle du Jeu”, care este condusă de Bernard-Henri Lévy. ”Nu am băut şi nu am mâncat nimic de duminică dimineaţa şi jur pe crezul meu, cinema-ul: nu voi renunţa la grevă decât atunci când îmi vor fi împlinite cererile”, a scris cineastul. ”Vreau să îmi contactez şi să îmi văd familia şi vreau asigurări totale cu privire la siguranţa lor, solicit dreptul de a avea şi de a comunica cu un avocat, la 77 de zile de la încarcerare, vreau eliberarea fără condiţii până în ziua judecării mele şi a verdictului final”, mai scrie regizorul. Totodată, acesta spune că gardienii din închisoare l-au ameninţat că îi vor închide familia la Evin şi că o vor maltrata pe fiica sa într-o închisoare din oraşul Rejayi Shahr. Regizorul iranian Jafar Panahi, în vârstă de 49 de ani, a declarat că este nevinovat, într-o scrisoare făcută publică la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. ”Sunt nevinovat. Nu am făcut niciun film împotriva regimului iranian”, spune acesta în scrisoarea care a fost citită de ministrul francez al Culturii, Frederic Mitterand, pe covorul roşu de la Cannes.

Actriţa franceză Juliette Binoche a izbucnit în plâns la aflarea veştii că Jafar Panahi a intrat în greva foamei. Cineastul trebuia să facă parte din juriul Festivalului de la Cannes, anul acesta, însă nu a putut onora angajamentul deoarece este închis. Juliette Binoche se află la Cannes pentru a promova pelicula “Certified Copy”, regizată de un alt iranian, Abbas Kiarostami. “Faptul că un regizor a fost încarcerat este în sine intolerabil. Dacă Guvernul iranian continuă să refuze eliberarea lui Jafar, vom avea nevoie de explicaţii. Jafar Panahi a fost obligat să îşi facă peliculele în condiţii ilegale, dar nu este doar vina sa. Responsabilitatea este a autorităţilor care îl împiedică să-şi facă profesia”, a declarat Abbas Kiarostami. Jafar Panahi a realizat mai multe pelicule critice la adresa regimului iranian, toate interzise în ţara sa natală. În 2009, Guvernul a impus regizorului o interdicţie de a ieşi din ţară după ce a apărut la Festivalul de Film de la Montreal purtând verde, culoarea reprezentativă pentru suporterii opoziţiei din Iran.