Cineastul Manoel de Oliveira a sărbătorit prin muncă a 104-a aniversare

Regizorul portughez Manoel de Oliveira, decanul de vârstă al cineaştilor în activitate, a împlinit, ieri, vârsta de 104 ani şi şi-a celebrat ziua de naştere continuând să lucreze, în ciuda unor probleme de sănătate recente şi a unor dificultăţi în a găsi finanţare pentru proiectele sale viitoare. Cineastul portughez, a cărui naştere a fost înregistrată la Oficiul Stării Civile pe 12 decembrie 1908, la Porto, în nordul Portugaliei, s-a născut în realitate pe 11 decembrie 1908, iar membrii familiei sale s-au reunit ieri, pentru a-i sărbători ziua de naştere.

Spitalizat timp de o săptămână, în luna iulie, din cauza unor afecţiuni pulmonare, regizorul portughez s-a făcut bine, dar medicul lui i-a spus să iasă cât mai puţin posibil din casă pe această vreme rece, a declarat fiica sa, Adelaide Maria Trepa. ”Continuă să lucreze la el acasă”, a adăugat aceasta, precizând că tatăl ei a terminat deja scenariul pentru următorul său film, ”A Igreja do Diabo / Biserica Diavolului”, inspirat de cartea romancierului brazilian Machado de Assis şi lucrează în prezent la scenariul unui nou scurtmetraj. Nu a fost stabilit calendarul filmărilor pentru aceste două proiecte. Filmul ”A Igreja do Diabo” se află în faza de preproducţie, în aşteptarea finanţării, a precizat producătorul Luis Urbano de la compania de producţie cinematografică O Som e a Furia.

Cel mai recent film regizat de Manoel de Oliveira, ”Gebo et l\'ombre”, o comedie cu accente dramatice, o adaptare a piesei de teatru omonime a portughezului Raul Brandao, avându-i în distribuţie pe Claudia Cardinale, Jeanne Moreau şi Michael Lonsdale, a fost prezentat în 2011 la Festivalul de la Veneţia. În primăvara acestui an, cineastul portughez a turnat un scurtmetraj la Guimaraes, un oraş din nordul Portugaliei, desemnat Capitală Culturală Europeană în 2012. De la primul său film, ”Douro, Faina Fluvial”, regizat în 1931, Manoel de Oliveira a realizat aproape 50 de lungmetraje de ficţiune şi documentare, o operă marcată de o perpetuă interogaţie despre sensul vieţii şi al morţii. Din 1990, a realizat aproape în fiecare an câte un film. Printre actorii care au colaborat cu regizorul, de-a lungul vremii, se numără Leonor Silveira, Marcello şi Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, John Malkovich sau nepotul său, Ricardo Trepa. Regizorul portughez, care a primit Palme d\'Or pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Cannes, în anul 2008, a suferit o operaţie pe cord, în urmă cu doi ani.