Cineastul mexican Alejandro González Iñárritu denunță corupția insuportabilă din țara sa

Cineastul mexican Alejandro González Iñárritu, marele câștigător al Oscarurilor din acest an cu filmul Birdman, a criticat în termeni vii "corupția și impunitatea" din țara sa, despre care a apreciat că ar fi atins un "nivel insuportabil", transmite AFP. La gala celei de-a 87-a ediții a Oscarurilor, desfășurată duminică seara, la Los Angeles, la care a fost laureat la categoriile Cel mai bun film, Cea mai bună regie și Cel mai bun scenariu, el și-a exprimat speranța că Mexicul va avea conducerea pe care o merită. Președintele mexican a răspuns prompt. Felicitându-l pentru cele trei distincții primite de pelicula sa, Enrique Pena Nieto a subliniat că guvernul acționează pentru condiții mai bune în Mexic. Se pare că nu l-a convins însă pe Alejandro González Iñárritu, întrucât acesta a afirmat astăzi, într-un interviu acordat din SUA pentru postul de radio MVS, că "nivelul de nemulțumire, de nedreptate, de corupție și de impunitate au atins o cotă insuportabilă în Mexic". "Nu știu care ar putea fi soluția, nu m-aș hazarda să spun acest lucru întrucât nu sunt politolog, dar am unele aspirații și am impresia că toți mexicanii împărtășim sentimentul de disperare față de situația îngrozitoare în care trăim în acest moment", a susținut regizorul.