Cineastul Pablo Trapero va prezida juriul „Un Certain Regard“, la Cannes

Pablo Trapero, scenarist, producător şi regizor argentinian, va prezida juriul din acest an al secţiunii „Un Certain Regard“, care face parte din selecţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Cele 20 de filme ce vor fi incluse în secţiunea „Un Certain Regard“, alături de cele din competiţia oficială vor fi anunţate într-o conferinţă de presă care va avea loc pe data de 17 aprilie. ”Sunt foarte mândru să fiu preşedintele juriului secţiunii „Un Certain Regard“. Sunt mândru să particip la aventura de la Cannes într-o altă manieră. „Un Certain Regard“, unde am prezentat trei dintre filmele mele, este o secţiune întotdeauna pasionantă. Aici găseşti mari maeştri, tinere promisiuni, noi ţări şi forme noi de cinema”, a afirmat cineastul argentinian.

Pablo Trapero s-a născut în Argentina, în anul 1971. Primul său lungmetraj, ”Mundo Grua”, a primit premiul criticii la Festivalul de la Veneţia din 1999, iar cel de-al doilea lungmetraj, ”El Bonaerense”, a fost selecţionat în 2002 la Festivalul de la Cannes, în secţiunea „Un Certain Regard“. În 2008, ”Leonera”, prezentat în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, a dezvăluit talentul excepţional al interpretei rolului feminin principal, Martina Gusman. Următoarele sale pelicule, ”Carancho” din 2010 şi ”Elefante blanco” din 2012, apreciate de critica internaţională, au fost şi ele prezentate la Cannes, în secţiunea „Un Certain Regard“. Fiecare dintre filmele lui Pablo Trapero, cu un stil apropiat de cel al documentarelor, descrie, prin intermediul unei intrigi apropiate de thriller, o realitate socială aspră şi oferă o imagine politică lipsită de concesii pentru epoca prezentată. În 2002, cineastul a înfiinţat Matanza Cine, o companie independentă care produce filmele tinerilor cineaşti argentinieni, în rândul cărora se remarcă Lisandro Alonso, Enrique Bellande şi Raul Perrone.

Anul trecut, juriul secţiunii „Un Certain Regard“ a fost prezidat de cineastul Thomas Vinterberg, care, alături de colegii săi, a premiat pelicula franco-cambodgiană ”L'Image manquante”, de Rithy Panh. Trofeul secţiunii „Un Certain Regard“ va fi decernat pe 23 mai, cu o seară înainte de anunţarea palmaresului celei de-a 67-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes. „Un Certain Regard“, o secţiune înfiinţată în anul 1978, prezintă de obicei filme atipice, regizate de cineaşti mai puţin cunoscuţi.