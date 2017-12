Cinefilii ar acorda Oscarul comediei “Juno”

Dacă iubitorii de film ar vota cel mai bun film la ceremonia premiilor Academiei Americane de Film de duminică, Oscarul i-ar reveni comediei “Juno”, care ar eclipsa sumbrele pelicule favorite, precum “No Country For Old Men” sau “There Will Be Blood”. Potrivit unui sondaj online, actriţa care interpretează rolul unei adolescente însărcinate în “Juno”, Ellen Page, ar cîştiga în faţa lui Cate Blanchett în rolul din “Elizabeth: Epoca de Aur”, la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, iar Johnny Depp ar cîştiga premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, pentru “Sweeney Todd”, în faţa lui George Clooney cu rolul din thriller-ul “Michael Clayton”. Julie Christie şi Daniel Day-Lewis, care joacă în “Away From Her”, respectiv “There Will Be Blood”, presupuşii favoriţi la premiile pentru roluri principale, nu au fost la fel de populari în rîndul cinefililor, potrivit E-Poll Market Research.

Sondajul realizat pentru Reuters a relevat o diferenţă mare între opinia fanilor şi opinia membrilor Academiei Americane de Film. Aproximativ 72% dintre respondenţi au spus că premiile Oscar sînt influenţate de critici şi oameni din industria de la Hollywood. Sondajul, care a avut 1.100 de respondenţi şi a fost realizat în trei zile, între 14 şi 16 februarie, a arătat că 29% dintre intervievaţi preferă comedia “Juno”, urmată de “No Country For Old Men” cu 25% şi “The Atonement” cu 20%. Aproape 50% dintre respondenţi au spus că vor viziona gala Oscarurilor, majoritar fiind publicul feminin. 54% dintre participanţii la sondaj cu vîrste cuprinse între 35 şi 54 de ani au spus că, în principiu, vor viziona gala de duminică seară, la Kodak Theatre din Los Angeles. În schimb, doar 38% dintre cinefilii cu vîrste între 18 şi 24 de ani susţin că vor viziona ceremonia.