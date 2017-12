Cinefilii de la malul mării, aşteptaţi la cea de-a IV-a ediţie IPIFF

Pînă la debutul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF) mai sînt doar două zile. Manifestarea care transformă Constanţa şi Mamaia în puncte de maxim interes pentru cinefili va debuta luni şi se va finaliza pe data de 28 iunie. IPIFF, iniţiat de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România (UPFAR) şi organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC) se individualizează în peisajul festivalurilor de film, fiind unica manifestare din domeniu care are în program prezentarea tuturor producţiilor româneşti de lung şi scurt-metraj.

Pentru cinefili, IPIFF este un prilej pentru a vedea filme premiate la festivaluri prestigioase din Europa, la secţiunea Panorama filmului străin, dar şi filme de mică circulaţie, aşa cum a precizat, ieri, scenaristul şi omul de televiziune Sorin Lucian Ionescu, membru al juriului la secţiunea lungmetraje. Acesta a precizat că se pune în postura telespectatorului sau a celor care vor sa vadă şi alte filme decît cele care se pot descărca de pe internet sau care rulează în sălile de cinematograf. Astfel, IPIFF reprezintă o ocazie unică de a vedea filme artistice. Proiecţiile vor avea loc la City-Plex Constanţa, în Rotonda Mică a noului Pavilion Expoziţional şi la Fîntînile Cazionului din Mamaia, iar intrarea la proiecţii va costa 7 lei.

În ciuda bugetului, care s-a redus, faţa de ediţia precedentă, cu 40% din cauza crizei economice, producătorul Dinu Tănase a asigurat: „Proiectele noastre rămîn la acelaşi nivel, ca şi anul trecut, însă amploarea lor va fi diminuată“. Producătorul Dinu Tănase a mai menţionat că IPIFF a intrat pe un făgaş normal, încă de la ediţia 2008. Anul acesta, la IPIFF se va acorda o importantă deosebită Competiţiei şcolilor de film, inaugurată la ediţia precedentă a IPIFF, ca expresie a preocupării producătorilor pentru tînăra generaţie de cineaşti şi viitoarele sale promoţii.

Peste o sută de filme ale şcolilor de filme, de la UNATC, universităţile Hyperion, Media, Babeş-Bolyai sau Sapientia, vor fi prezentate la secţiunea scurt-metraje. „Producătorii acordă un real interes tinerei generaţii, dar şi celor care sînt în şcoli şi mai au un an pînă la debutul lor pe micul ecran cu scurtmetraje sau cu lungmetraje. Atragerea lor în acest festival şi promovarea celor mai bune filme poate să ne semnaleze ce personalităţi vor apărea în următorul an. Consider că este datoria acestui festival de a căuta şi promova tinere talente“, a spus Dinu Tănase, în cadrul unei conferinţe de presă, care a avut loc, ieri, în Rotonda Pavilionului Expoziţional şi care a fost moderată de reprezentanta Consiliului Judeţean Constanţa – Direcţia de Cultură, Carmen Vasile.

PR-ul festivalului, Lorin Vasilovici, a precizat că România a primit, în ultima vreme, unele dintre cele mai prestigioase premii internaţionale, iar unele dintre acestea vor fi prezentate la IPIFF. La rîndul său, Dan Nanoveanu, membru al juriului la sectiunea scurt-metraj, a precizat: „Îmi doresc ca munca mea să fie la fel de grea ca şi cea de anul trecut şi să ne aducă la fel de multă plăcere, deoarece, la ediţia 2008, a fost dificil să acordăm premiul I, din cauza faptului că plăcerea de a vedea atîtea filme bune ne-a împiedicat să fim cu toţii unanim de acord“.

Din cadrul IPIFF nu va lipsi, nici la această ediţie, trainingul pentru noua generaţie de producători – secţiune organizată de UPFAR – producătorul festivalului -, cu sprijinul celebrei asociaţii britanice NPA (New Producers Alliance), menită să pregătească specialişti. Pentru a promova filmele premiate la diverse festivaluri, Dinu Tănase a lansat ideea organizării unei caravane cu filmele cîştigătoare. Acesta a spus că se are deja în vedere organizarea unei astfel de caravane pe litoral, anul viitor. Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi se va încheia cu un spectacol eveniment, susţinut de o trupă din Anglia, Addictive TV.

În cadrul IPIFF va avea loc, joia viitoare, prezentarea unui documentar dedicat Tatianei Apahideanu. Una dintre atracţiile festivalului va fi filmul lui Corneliu Porumboiu „Poliţist, adjectiv“. Tot săptămîna viitoare, vineri, va fi lansat albumul „Bucureşti, platou de filmare“, coordonat de Gheorghe Bălăşoiu. La IPIFF 2009, publicul cinefil va putea urmări filme precum: „Întîlniri încrucişate“, de Anca Damian, „Schimb valutar“, de Cătălin Cocriş, „Carol I“, de Sergiu Nicolaescu, „ O secundă din viaţă“, de Ioan Cărmăzan, „Cea mai fericită fată din lume“, de Radu Jude, „Boogie“, de Radu Muntean, „Nunta mută“, de Horaţiu Mălăele, „Weekend cu mama“, de Stere Gulea, „Katalin Varga“, de Peter Strickland, „Cealaltă Irina“, de Andrei Gruzniczki.