Cinematografele din China fără spectatori din cauza Jocurilor Olimpice

Reprezentanţii cinematografelor din China estimează o scădere a box office-ului cu 50%, în week-end-ul 8-10 august, din cauza atenţiei îndreptate spre Jocurile Olimpice care se desfăşoară la Beijing, informează site-ul publicaţiei “Screen Daily”. Angajaţii tuturor companiilor chineze, atît de stat, cît şi private, au beneficiat de o zi liberă, vineri, 8 august, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice. În Beijing, oraşul gazdă, toate magazinele au fost închise la ora locală 18.00, toate cinematografele fiind, de asemenea, închise între orele 18.00 şi 19.00. În alte oraşe chineze, precum Shanghai, mai multe cinematografe din cele mai mari mall-uri au fost închise în jurul orei 18.00, la scurt timp după închiderea mai multor magazine. “S-a preconizat că, pe parcursul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, vor fi puţini spectatori la cinematograf sau chiar deloc”, a declarat Wu Hehu, director general adjunct al Shanghai United Cinema Circuit.

Potrivit lui Gao Jun, director general adjunct al New Film Association, cinematografele din Beijing vor fi cele mai afectate de Jocurile Olimpice, estimîndu-se că box office-ul va înregistra o scădere de 50% pe parcursul Olimpiadei, situaţie care se va extinde pînă în luna septembrie. Potrivit companiei de studii de piaţă CSM Media Research, peste 824 de milioane de chinezi au vizionat ceremonia de deschidere a Olimpiadei şi peste 780 de milioane de chinezi au urmărit competiţiile sportive din prima zi a evenimentului. În China, pe parcursul Jocurilor Olimpice, vor fi lansate doar două filme. Producţia “Speed Racer” a fost lansată duminică, obţinînd venituri de aproximativ 440.00 de dolari într-o singură zi, cu mult peste încasările estimate, potrivit lui Wu Hehu. Cea de-a doua producţie programată pentru lansare în timpul Olimpiadei, “The Incredible Hulk”, va intra în cinematografele din China pe 20 august. Pe de altă parte, producţia “The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor” va intra în cinematografele chineze pe 3 septembrie, pentru a evita perioada de slab interes cauzată de Jocurile Olimpice, deşi fusese iniţial programată pentru lansarea în China la începutul lunii august.