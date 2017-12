Reporter: Aş începe convorbirea noastră prin a vă felicita pentru iniţiativa instituirii a ceea ce înseamnă „Filmkulturpreis Mannheim-Heidelberg\". Este prima sau a doua ediţie...

Michael Kotz: A doua. Ne propunem să menţinem linia „culturală\", acordând, cum aţi văzut la ceremonie, premii pentru instituţii culturale care promovează cinematograful de calitate, dar şi pentru critici cu o activitate consistentă, recunoscută. Este primordial aspectul cultivării culturii cinematografice în Germania.

Rep.: Ajuns în pragul celei de-a 59 ediţii, în 2010, festivalul pe care îl conduceţi este internaţional. Premiile?

M.K.: Sunt naţionale. Suntem singurul festival care practică acest sistem de promovare. Desigur, şi alte festivaluri din Germania acordă premii, dar ele sunt la nivel internaţional şi, din câte cunosc, nu au în atenţie aspectele strict culturale legate de film.

Rep.: Să fie aceasta şi o expresie a faptului că dvs. înşivă, domnule Michael Kotz, aţi făcut mai întâi un doctorat, aţi parcurs, desigur, nişte etape culturale obligatorii în însuşirea ştiinţei filmului.

M.K.: Poate fi şi aceasta o explicaţie. Am făcut un doctorat pornind de la subiectul de film interpretat prin filosofia lui Lacan. Teoria acestuia consideră dispozitivul cinematografic drept o oglindă a realităţii. Am încercat să arăt în ce mod cinematograful de astăzi se înscrie în această tendinţă realistă. Apoi, am lucrat ca jurnalist de film la televiziune, la radio şi în presa scrisă. După aceea m-am apucat să fac festivalul. Să-l continui, mai exact.

Rep.: Sunt ani buni de când vă ştiu la cârma acestuia.

M.K.: Sunt deja 17. Cu ediţia din 2009 o egalez pe predecesoarea mea şi sper să o şi întrec.

Rep.: Ţinând seama că „Mannheim-Heidelberg\"-ul este constant, nu-şi schimbă directorii aşa de des precum festivalul de la Berlin, aţi putea deveni un „Domn Cinema\" al Germaniei, în maniera în care s-a afirmat cu brio Gille Jacob la Cannes.

M.K.: Posibil, dar mai am până acolo. În orice caz, este o experienţă interesantă, să conjugi managementul, politicul şi artisticul, dar mai ales să păstrezi balanţa între aceste elemente.

Rep.: În toată această perioadă, aţi lansat mulţi tineri, festivalul fiind consacrat, în primul rând, celor aflaţi la primul sau al doilea film. Ne puteţi oferi câteva nume, care, ulterior, au confirmat?

M.K.: Nu doar că au confirmat, dar unii sunt deja foarte cunoscuţi, sunt deja pietre de temelie ale cinematografului contemporan. Iată, la întâmplare: Francois Truffaut, Wim Wenders, Kieslowski, Atom Egoyan, Lars von Trier.

Rep.: În Germania, există oare o ruptură între vechiul şi noul cinema? Se poate vorbi de un conflict între generaţii?

M.K.: Nu, pentru că instituţiile care finanţează filmul au tendinţa de a suporta tinerii. Bine, poate fi o problemă dacă nu sunt la fel de bune ca ale bătrânilor sau atunci când tinerii, de exemplu, fac comedii proaste. (va urma).