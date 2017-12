Cîntăreaţa Ayo nu îşi anulează concertul de la B\'estfest

Cîntăreaţa soul Ayo, care urmează să concerteze pe data de 2 iulie, în capitală, la festivalul B\'estfest, se simte bine, după ce, zilele trecute, a fost operată de urgenţă din cauza unei sarcini extrauterine, şi îşi va relua concertele incepînd cu 25 iunie. Potrivit casei sale de discuri, Polydor, intervenţia chirurgicală a decurs bine, dar o perioadă de convalescenţă este indispensabilă pentru o refacere completă. Cîntăreaţa în vîrstă de 28 de ani a trebuit să renunţe la primele şapte show-uri ale turneului său, care va include şi un concert la Bucureşti. De pe 25 iunie ea va reveni, însă, pe scenă, urmînd ca pe 2 iulie să concerteze pe scena B\'estfest.

Ayo, fiica unui nigerian şi a unei românce de etnie romă, considerată o adevărată revelaţie a muzicii soul, a devenit faimoasă cu piese precum „Down On My Knees\" şi „And It\'s Supposed To Be Love\". Ea este căsătorită cu Patrice, de asemenea headliner la B\'estfest. Cei doi au împreună un fiu - Nile - care a dat şi numele unuia dintre albumele tatălui său.

Ayo a crescut într-o familie pasionată de muzică, descoperind încă din copilărie impresionanta colecţie de discuri a tatălui său. S-a familiarizat rapid cu ritmurile soul, reggae şi folk, care, ceva mai tîrziu, aveau să-şi pună o serioasă amprentă asupra stilului său muzical, un global-acoustic-soul inconfundabil. Ayo a debutat în 2006, cu albumul „Joyful\" (traducerea în limba engleză a numelui său), întregul material fiind înregistrat live în studio în doar cîteva zile. Primul single, „Down On My Knees\", a avut un succes imens, presa internaţională lăudînd stilul efervescent şi vocea superbă, amintind de celebra Tracy Chapman. Albumul a fost recompensat cu numeroase discuri de aur şi platină pentru vînzări record, Ayo fiind şi nominalizată la categoria „cea mai bună solistă a anului\" a premiilor Victoires de la Musique, în 2007. Publicul a fost impresionat de prestaţiile sale live, artista înregistrînd un nou record, odată cu susţinerea a nu mai puţin de cinci concerte sold-out consecutive la Sala Olympia din Paris. Au urmat numeroase alte spectacole în Europa şi în Statele Unite, precum şi un al doilea material discografic, lansat în martie 2008, „Gravity at Last\", cu un sound „mult mai greu şi mai copt\", după cum ea însăşi declara într-un interviu. Anul acesta, publicul român va avea ocazia să o vadă pe Ayo live, pentru prima dată în ţara natală a mamei sale, la B\'estfest.

Pînă în prezent, pe afişul B\'estfest 2009 au fost confirmaţii artiştii şi trupele The Killers, Patrice, White Lies şi Snails (1 iulie), Ayo, Moby, Polarkreis 18, Motorhead, Les Elephants Bizarres şi Grimus (2 iulie), Klaxons, AB4, Orbital, Alternosfera, Gabriela Cilmi, Oceana şi Franz Ferdinand (3 iulie), Santana, The Charlatans, The Ting Tings, Gravity Co, Looptroop Rockers, The Mood şi Persona (4 iulie) şi Holyhell, Trooper, Thunderstorm şi NeXuS, Manowar, Ulytau, la Aftershock (5 iulie).

Biletele pentru Ziua Zero şi biletele de o zi au preţul de 130 lei, pînă la data de 30 iunie şi de 150 lei, pe durata festivalului şi la intrare, iar cele pentru Aftershock costă 100 şi, respectiv, 150 lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă. Atît tichetele, cît şi abonamentele pentru 2, 3 şi 4 iulie (270 lei) sînt disponibile pe www.myticket.ro şi în reţeaua Diverta.