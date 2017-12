Cioacă a fost eliberat din penitenciar

13:05:46 / 15 Februarie 2014

SISTEMUL TICALOSIT DIN M.A.I.

M.A.I. PLIN DE ELEMENTE UNUL SI UNUL GEN,BONTIC,LUCIAN DOBRI SEF POST MOVILENI,LIVIU VALENTIN RUSU,IOAN HERTA,FELICIAN ITU,CIOACA CARE ESTE PRIMIT DIN NOU IN RANDURILE M.A.I.-ULUI DAR FARA PORT DE ARMA,TIPIC ROMANESC,LA NOI CA LA NIMENI IN U.E.,CA DE,AZI IN ROMANIA POLITISTUL-CREDE CA EL PERSONAL ESTE STATUL,INTR-UN CUVANT,FIECARE SISTEM TICALOSIT ARE USCATURILE LUI,RUSINE!