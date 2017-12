Cioacă îi scrie misive ministrului de Interne

Nu credem că sunt prea mulţi români care să nu fi auzit de cazul Elodiei Ghinescu, o avocată, presupus infidelă, dată dispărută. În casa în care avocata locuia cu soţul ei anchetatorii găsesc pete de sânge. Soţul, poliţist de meserie, este pus sub acuzare pentru uciderea soţiei. Între timp, ancheta continuă, iar trupul neînsufleţit al Elodiei este căutat de sute de poliţişti. O perioadă a reuşit să scape de arest, Cristian Cioacă, soţul avocatei dispărute, însă de ceva timp el se află după gratii. Cioacă şi-a pus avocata să-i scrie ministrului de Interne, Radu Stroe, după ce, sâmbătă, chestorul Vasile Viorel, omul-cheie în cazul Elodiei, a făcut declaraţii despre ancheta cazului, la un post de televiziune. \"Vasile Viorel a făcut afirmaţii false - în contradicţie cu realitatea faptică, în scopul de a manipula opinia publică. Astfel, Vasile Viorel a afirmat că probele de sânge au fost ridicate din apartamentul clientului meu după o perioadă de timp îndelungată, în care apartamentul a fost sigilat.\", se arată în scrisoare. Avocata spune că apartamentul nu a fost sigilat, ci a fost locuit cu chirie de anumite persoane. \"Clientul meu are termen de judecată în 4 martie, vă rog să lăsaţi judecătorul să-l judece\", a încheiat avocata. (A.M.)