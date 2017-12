CIOBANU - Proiect pentru un parc eolian

Primăria Ciobanu, în colaborare cu Primăriile Ghindăreşti, Gîrliciu şi Horia, are în derulare un proiect pentru ridicarea unor parcuri eoliene. Investiţia a fost iniţiată în urmă cu doi ani de mai mulţi investitori greci care au efectuat o serie de studii şi analize pentru a determina dacă sînt îndeplinite condiţiile pentru ridicarea centralelor eoliene. Primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, spune că astăzi se va semna contractul prin care administraţia locală este de acord cu amplasarea parcului eolian în apropierea comunei şi urmează să demareze lucrările pentru ridicarea efectivă a stîlpilor care vor forma parcul eolian. „Deocamdată am primit o primă tranşă din bani, 15.000 de euro, pentru iniţierea primelor lucrări pentru parcul eolian care se va ridica în apropierea comunei. Astăzi vom semna cu investitorii greci contractul final pentru demararea lucrărilor la parcul eolian, însă lucrările propriu-zise vor începe la debutul anului viitor, pentru că mai sînt necesare o serie de studii”, a declarat edilul. Suciu spune că investitorii greci au luat în concesiune terenul pe care se va ridica parcul eolian şi îi vor despăgubi pe locuitorii comunei cu 3.000 de euro pe an, timp de 30 de ani - media de viaţă a acestor centrale - pentru investiţia care se realizează în spaţiul privat al comunei. După montarea centralelor, doar în comuna Ciobanu, 62 de familii vor fi despăgubite de investitorii greci. 60 de stîlpi vor fi montaţi în parcul eolian de la Ciobanu, fiecare ajungînd la valoarea de două milioane de euro, valoarea totală a investiţiei fiind apreciată la 120 de milioane de euro.