CIOCÎRLIA - Drumuri în reabilitare

Primăria comunei Ciocîrlia a pregătit mai multe proiecte privind modernizarea localităţii însă, la fel ca majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale, s-a lovit de lipsa fondurilor. Primarul comunei Ciocîrlia, Traian Dragomir, susţine că accesarea fondurilor europene ar fi, poate, singura soluţie pentru a putea face ceva în comună. „Canalizarea şi asfaltarea sînt două dintre proiectele pe care vrem să le demarăm în acest an. Am depus deja un proiect integrat în valoare de 2,5 milioane de euro, pe măsura 3.22, însă pînă acum nu am primit niciun răspuns”, a declarat Traian Dragomir. El a adăugat că, în prezent, la nivelul localităţii au fost demarate lucrările la un proiect privind infrastructura de drumuri. „Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, am început lucrările pentru reabilitarea drumurilor în Ciocîrlia de Sus şi Ciocîrlia de Jos. Este un proiect în valoare de 600.000 de lei, din care contribuţia noastră ca autoritate locală este de 100.000 de lei”, a afirmat primarul comunei. El a adăugat că speră ca, prin înfiinţarea celor două Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, Apă - Canal şi Dobrogea, să reuşească să ajungă mai repede la banii europeni. Primarul a mai spus că o variantă de a obţine finanţare comunitară este realizarea de proiecte comune cu alte autorităţi locale vecine, astfel de proiecte integrate întrunind un punctaj mai mare în procesul de declarare a eligibilităţii şi, implicit, avînd şanse mai mari de a obţine finanţare.