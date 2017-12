Ciocîrlia n-a vrut să câştige la Pietreni!

Rezultatele meciurilor jucate duminică, în etapa a 20-a a Campionatului Judeţean de fotbal - SERIA NORD: Viitorul Fîntînele - Steaua RTS Cogealac 5-1 (M. Preda 5, 60, Al. Şerban 13, 75, I. Grigorescu 42 - St. Butcaru 15); Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Săcele 5-8 (St. Panait 9, D. Răducan 12, 63, M. Furnică 57, V. Stamate 90 - V. Ţăranu 25, 65, Cr. Turtoi 29, 33, Ad. Gheorghe 40, 77, T. Abdulhai 42, N. Bosca 46); Dunaris Topalu - AS Grădina 4-3 (G. Şeitan 9, G. Brînză 13, M. Bălan 20, I. Neacşu 69 - Fl. Rîpă 60, 67, B. Năstase 92); Dunărea Ciobanu - Recolta Nicolae Bălcescu 3-0 (R. Tudor 16, 51, Gh. Movilă 77); Speranţa Nisipari - Ulmetum Pantelimon 6-3 (G. Andreescu 2, 16, Ad. Bîrsan 7, 69, G. Stan 73, 74 - C. Cucu 26, M. Belecciu 34, C. Micu 84); Sportul Tortoman - Gloria Seimeni 2-2 (D. Mărgean 15, I. Strujac 47 - V. Ilie 80, H. Dobra 88). Pescarul Ghindăreşti a stat. Clasament: 1. Bălcescu 45p/17j; 2. Fîntînele 40p; 3. Nisipari 39p (golaveraj 74-35); 4. Săcele 39p/18j (golaveraj 53-32).

SERIA SUD: CSSM Medgidia - Danubius Rasova 4-1 (A. Cosma 10, 88, D. Gheorghe 20, I. Funda 60 - I. Caradima 4); Trophaeum Adamclisi - CS II Peştera 0-5 (I. Chiru 22, I. David 50, R. Niţă 64, D. Baciu 89, G. Ştefan 91); Inter Ion Corvin - Sacidava Aliman 3-1 (Gh. Covaciu 17, G. Sandu 55, 88 - M. Călin 41); Dunărea Ostrov - CSM II Medgidia Valea Dacilor 9-1 (I. Măgureanu 2, 78, C. Tănase 10, Cr. Zegrean 35, 58, 70, I. Monea 67, 87, Cr. Iordan 75 - Eden Baubec 60); Tineretul Valea Dacilor - Voinţa Siminoc 0-0. Voinţa Cochirleni a stat. Meciul Marmura Deleni - AS Ciocîrlia, disputat la Pietreni, s-a întrerupt în min. 70, la scorul de 0-2 (S. Ismail 30, I. Vasile 58), pentru că delegatul echipei oaspete, Costel Hera, eliminat în min. 45 pentru injurii şi ameninţări la adresa arbitrului, a revenit pe terenul de joc, a doua oară după ce fusese trimis în tribună! Clasament: 1. CSM II Valea Dacilor 44p; 2. Peştera II 43p/17j; 3. Ostrov 41p/18j.

SERIA EST: Sparta II Techirghiol - Farul Tuzla 3-8 (N. Băisan 43, M. Bălău 56, S. Gheţău 75 - Cr. Florea 7, 13, 47, 49, 71, C. Mircea 70, 90, S. Abdula 87); Viitorul Cobadin - Fulgerul Chirnogeni 2-1 (Cr. Buică 22, Al. Merticariu 26 - A. Bereanu 82); Viitorul Mereni - Gloria II Albeşti Cotu Văii 5-1 (M. Nedelcu 22, C. Spătaru 35, 43, Ad. Vasilescu 58, Şt. Paraschiv 88 - Şt. Răileanu 30); Recolta Negru Vodă - Luceafărul Amzacea 2-0 (Şt. Vlad 28, 85); Avîntul Comana - Viitorul Cerchezu 10-0 (Cr. Ursu 11, 64, S. Ciocan 19, I. Ciocan 32, C. Benghea 44, 83, 88, S. Culcea 69, 86, R. Avram 77); CS II Agigea - Unirea Topraisar 5-2 (D. Niţă 8, 19, 64, A. Rusu 33, Ov. Popescu 89 - M. Călin 3, M. Pleşa 33); AS Bărăganu - CFR Constanţa 1-4 (A. Sîrbu 36 - M. Şerban 39, E. Asan 74, C. Mirea 81, V. Oprea 92). Clasament: 1. Tuzla 49p (golaveraj 78-33); 2. Amzacea 49p (golaveraj 68-26); 3. Techirghiol II 44p.

Clasamentele complete ale seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

ECHIPELE DIN COGEALAC FOLOSESC ACEIAŞI JUCĂTORI! La meciul Viitorul Fîntînele - Steaua RTS Cogealac 5-1, din Seria Nord, echipa gazdă a formulat o contestaţie pe motiv că unii jucători de la oaspeţi evoluaseră şi cu o zi înainte, pe 5 mai, în meciul AS Cogealac - Ştiinţa Poarta Albă 0-4, din play-out-ul Ligii a IV-a! Pe unii dintre ei (Dobrică Mihail, Jianu Cristian, Cristea Florin) i-am regăsit pe ambele foi de joc, pe alţii (Butcaru Stelian, Oancea Marian) doar la Liga IV-a, în timp ce Cozma Florian a figurat doar la meciul din Campionatul Judeţean (n-ar fi exclus ca jucători de la AS să fi jucat la Steaua RTS pe alte legitimaţii...). Interesant este şi că Lezu Dumitru întocmeşte foaia de joc pentru ambele formaţii din Cogealac!