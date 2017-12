Ciocnire de nave în Portul Constanţa

Două nave s-au ciocnit, luni după-amiază, în Portul Constanţa, în timpul manevrei de acostare a uneia dintre ele. Directorul Căpităniei Zonale Constanţa, Alexandru Mezei, a declarat că, în dana 23, în timpul manevrei de acostare a navei Lady Maga, sub pavilion Cambodgia, s-a produs coliziunea cu nava EEC Pacific, sub pavilion Panama, aflată în dana A9. În urma coliziunii, navele au suferit avarii minore: nava Lady Maga prezintă o înfundătură către interior, pe o porţiune de 1,5 metri, în pupa tribord deasupra liniei de plutire, iar EEC Pacific are o îndoitură pe o lungime de 50 de centimetri şi o adâncitură de aproximativ trei centimetri în prova babord, deasupra liniei de plutire. Alexandru Mezei a mai precizat că, în urma incidentului, nu au fost înregistrate victime omeneşti şi nici urme de poluare în Portul Constanţa. Reprezentanţii Căpităniei Zonale Constanţa au deschis o anchetă pentru a cerceta circumstanţele exacte în care s-a produs accidentul.