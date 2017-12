Ciocnirea celor mai exotice „vedete“ ale Universului se lasă cu nori de aur şi platină

Această ilustrație prezintă norul dens și fierbinte de materie ce a fost smuls de uriașele forțe gravitaționale exercitate de două stele neutronice chiar în momentele dinainte de ciocnirea și fuziunea acestora, conform NASA. Acest nor de materie conține cantități mari de elemente mai grele decât fierul, printre care o cantitate de aur și platină de zeci sau chiar sute de ori mai mare decât întreaga masă a planetei noastre.

Ilustrația publicată de NASA reprezintă ciocnirea a două stele neutronice, un eveniment detectat recent atât prin prisma undelor gravitaționale generate, cât și în diferite frecvențe ale spectrului electromagnetic, de la unde radio la raze X și inclusiv în spectrul vizibil al aluminii. Cele două stele neutronice care s-au ciocnit și au fuzionat, formând, probabil, o gaură neagră, se aflau în galaxia NGC 4993, la aproximativ 130 de milioane de ani lumină de Pământ, în constelația Hydra.

O stea neutronică, rămășița unui colaps gravitațional produs în urma unei explozii în stadiul de supernovă al unei stele de cel puțin zeci de ori mai masivă decât Soarele, este unul dintre cele mai exotice obiecte din Univers. "O stea neutronică este cel mai apropiat obiect de o gaură neagră, fără să fie o gaură neagră", conform definiției anecdotice încercate de astrofizicianul Tony Piro, de la Observatories of the Carnegie Institution for Science din Pasadena, California. O singură linguriță din materia unei stele neutronice cântărește cât muntele Everest.

Conform oamenilor de știință, observarea acestui eveniment prin mai multe tipuri de instrumente reprezintă începutul unei noi ere în astronomie. Această descoperire oferă, printre altele, și dovada că ciocnirile dintre stele neutronice reprezintă principala sursă de aur, platină și alte elemente grele din Univers.