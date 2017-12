Stadionul Olimpic din Berlin va găzdui primul sfert de finală al Campionatului Mondial între două dintre cele mai titrate echipe prezente în această fază. Cîştigînd grupele în care au evoluat (A, respectiv C), Germania şi Argentina se prezintă în acest meci cu linii de clasament asemănătoare. Germania s-a impus în toate meciurile de pînă acum (în grupă: 4-2 cu Costa Rica, 1-0 cu Polonia, 3-0 cu Ecuador şi 2-0 cu Suedia, în sferturi) dovedind o forţă de joc deosebită. Klinsmann a reuşit să "pună în mişcare" panzerul german în ciuda tuturor criticilor cu care s-a confruntat. Acum urmează primul mare examen pentru fostul vîrf de atac al Germaniei, care are şanse uriaşe să devină al doilea german campion mondial atît ca jucător, cît şi ca antrenor. Argentina a început în forţă turneul final (în grupă: 2-1 cu Coaste de Fildeş şi 6-0 cu Serbia & Muntenegru), dar apoi a slăbit ritmul (0-0 cu Olanda şi 2-1, după prelungiri, cu Mexic, în sferturi). Totuşi, Argentina este o formaţie de temut, capabilă să cîştige orice meci. Antrenorul Pekerman are la dispoziţie destui jucători de valoare şi pe banca tehnică, jucători capabili să răstoarne soarta meciului. Ciocnirea titanilor promite, deci, un meci de zile mari, învingătoarea avînd şanse mari să fie viitoarea campioană mondială.

Formaţiile probabile - Germania (antrenor Jürgen Klinsmann): Lehmann - Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm - Frings, Schneider, Ballack, Schweinsteiger - Klose, Podolski; Argentina (antrenor Jose Pekerman): Abbondanzieri - Scaloni, Ayala, Heinze, Sorin - M.Rodriguez, Masquerano, Cambiasso, Riquelme - Saviola, Crespo. Arbitri: Lubos Michel - Roman Slysko şi Martin Balko (toţi din Slovacia).