Ciocolată suspectă de salmonella, retrasă de pe piaţă

Lanţul de magazine Lidl România a retras, conform Mediafax, un lot de tablete de ciocolată cu nucă de cocos care a ieşit pozitiv pentru salmonella, în urma unor teste de autocontrol făcute de un magazin din Cluj. Magazinul a decis să retragă de pe piaţă sortimentul, fără a exista plângeri de la clienţi. Suspiciunea de contaminare cu salmonella a produsului a apărut după ce, în cadrul analizelor de autocontrol efectuate de magazin, au fost analizate două probe, la un laborator din Germania, dintre care una a ieşit pozitivă pentru această bacterie. Drept urmare, lanţul de magazine a retras toate produsele din acel lot şi a făcut şi rechemarea în rândul populaţiei. Mai multe afişe de informare au fost lipite în magazine în zona caselor de marcat, în care clienţii sunt anunţaţi că pot returna tableta cu fulgi de cocos asupra căreia există suspiciuni de infestare cu salmonella, chiar fără a face dovada bonului de casă, primind contravaloarea produsului.

Directorul Direcţiei Audit din Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Monica Neagu, a anunţat că a fost emisă o alertă în 25 aprilie privind o posibilă contaminare cu salmonella a unor tablete de ciocolată de origine poloneză, comercializate într-un lanţ de magazine din ţară. "Lanţul de magazine ne-a informat şi noi am dat alertă. Au mai fost cazuri raportate la Comisia Europeană de salmonella în ciocolată. Poate fi din cauza unui ingredient sau a procesului tehnologic, pentru că la noi produsul a ajuns ambalat, fără probleme. Am informat şi autorităţile din Polonia, care vor stabili ce măsuri trebuie luate de producător", a spus Neagu. Salmonella, una dintre cele mai răspândite bacterii alimentare, are peste 2.500 de serotipuri, dintre care doar două sunt patogene pentru om. După depistarea bacteriei, trebuie să se facă tipizarea pentru a se vedea despre ce serotip este vorba. Analizele pentru tipizarea salmonella durează între şapte şi zece zile.