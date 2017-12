Ciocul mic!

La Consiliul Local Mangalia continuă o criză fără precedent. Indiferent de verdictul instanţei, problemele fundamentale rămîn aceleaşi, precum cauzele şi efectul. Cîţiva politicieni continuă să-şi facă mendrele pe răbdarea şi banii contribuabililor din Mangalia. În definitiv, ce urmăresc dumnealor? Nimic altceva decît să anuleze rezultatul votului democratic înregistrat după alegerile locale de anul trecut! Din acest motiv, Mangalia bate pasul pe loc, fiind aruncată în haos de o mînă de răzvrătiţi! Pentru că sunt mai mulţi, au tăbărît pe primarul Claudiu Tusac, pe care vor să-l dreseze după chipul şi asemănarea lor. Ştim cu toţii cine este tartorul. Personal, m-am săturat să-l nominalizez şi să-l bag de prea multe ori în seamă. Trist este faptul că onor conducerea unui partid nu este în stare să pună piciorul în prag, pentru că celor de la PD-L, mă refer la Emil Boc şi nepoţii săi, nu ar trebui să le fie indiferent ceea ce se întîmplă în sudul litoralului. Încet, dar sigur, încep să cred că pînă şi Elena Udrea, care are o influenţă certă asupra lui Iorguş, dă dovadă de demagogie. Cînd s-a întîlnit cu factorii de răspundere din turism, nu cu multă vreme în urmă, s-a lăudat că, anul acesta, sezonul estival va fi pregătit din timp pe litoral. Cum? Printr-un prelungit boicot al consilierilor mînaţi în luptă de deputatul pedelist Iorguş? De cîţiva ani buni, în oraşul cu pricina, se disting două voci baritonale. Cel mai zgomotos este cuplul politic Iorguş - Mincă. Dacă nu au un adversar comun în faţă, cum se întîmplă acum, cînd se opintesc să-l debarce pe Tusac din fruntea Primăriei, se ceartă precum chiorii. Fie la OTV, fie prin diverse publicaţii anonime, fie în scara vreunui bloc. Interesant este că pe cei doi domni nu-i întreabă nimeni de sănătate, cu toate că avem instituţii medicale abilitate. Înclin să cred că, la un nivel anume, cineva este interesat ca, în diverse perioade istorice, Mangalia să fie transformată într-un butoi cu pulbere! Văd că, după cîţiva ani de tăcere, este repusă pe tapet o mai veche temă cu variaţiuni, foarte dragă domnului Mincă Ion, încă de pe vremea cînd albea părul lui John, zis şi Ion Anghel, în PRM: desprinderea staţiunii Neptun de Mangalia şi transformarea ei într-o banală comună de sine stătătoare. În felul acesta s-ar simplifica săpăturile care se fac, după fiecare schimbare a puterii, pentru preluarea S.C. Neptun, unde se pare că există ceva zăcăminte de petrol sau vreo nouă insulă a şerpilor! Înţelegeţi ce vreau să spun. Altfel, fie vorba între noi, nu se explică înverşunarea cu care fiecare tabără combatantă se ambiţionează să-şi pună omul de încredere în fruntea societăţii amintite! Dacă Neptunul devine comună, domnul Zanfir Iorguş are şansa mult visată de a redeveni primar, pentru că deputăţia, din cîte înţeleg, nu mai reprezintă o atracţie deosebită pentru domnia sa. Este o poziţie mult prea monotonă şi anonimă pentru un om învăţat să pună pe toată lumea să joace după cum vrea el. În ceea ce îl priveşte pe primarul Tusac, sînt de părere că nu trebuie să cedeze presiunilor care se fac asupra sa de către cei care au lansat varianta pupat piaţa independenţei în braţele lui Iorguş. Dacă tot s-a produs atîta deranj, e bine să se facă, în fine, curăţenie în Primăria Mangalia. În acest sens, organizarea de noi alegeri pentru consilieri ar contribui la limpezirea apelor. Pentru Tusac, 2009 este anul decisiv. Este musai să-şi facă repede Consiliul lui. Acum, în această perioadă de brambureală organizatorică, electoratul este încă îngăduitor. Cei mai mulţi dintre mangalioţi au înţeles de unde li se trage tot răul şi, ca atare, vor vota în consecinţă. Nu neapărat în favoarea lui Tusac, ci a oraşului. Primarul trebuie să profite de această nouă conjunctură electorală, pentru că pacea de complezenţă cu Iorguş nu aduce nimic bun, cunoscut fiind faptul că dînsul este dominat de resentimente. E suficient să ne uităm în urmă la evoluţia relaţiei sale cu Mincă. Regula de bază a democraţiei spune clar. Ai pierdut alegerile? Dacă da, atunci, stimabile, trage pe dreapta! Cum spunea o colegă de partid a lui Zanfir Iorguş? “Ciocul mic, noi am cîştigat alegerile!”. Corect. Tusac trebuie să restabilească liniştea şi echilibrul în Primăria Mangalia. De la anul, începe numărătoarea inversă pentru domnia sa…