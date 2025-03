Ciolacu: România nu trimite trupe în Ucraina

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, la Craiova, că România nu va trimite trupe în Ucraina şi nu va intra în niciun război, precizând că țara noastră este un hub logistic.

Ciolacu a subliniat că România și Polonia au ținut spatele frontului și echilibrul de a nu degenera anumite lucruri în interiorul Uniunii Europene.

"Văd și eu și dumneavoastră acele fake news-uri cu războaiele, cum plecăm la război. Cred că am fost foarte clar și eu și domnul președinte interimar Ilie Bolojan: România nu trimite trupe în Ucraina. Suntem un hub logistic și în acest moment cred că aportul nostru de a aduce liniștea în Europa a fost unul substanțial. Am văzut că și Polonia are aceeași aceeași tendință ca și noi. Până la urmă suntem pilonii, cele două state care am ținut spatele frontului și echilibrul de a nu degenera anumite lucruri în interiorul Uniunii Europene", a declarat premierul.