Cioloş, desemnat comisar european

România a tergirversat nejustificat întârzierea nominalizării persoanelor pentru postul de comisar european, fapt ce o putea costa scump. Haosul politic din ţară i-a făcut pe politicienii români să nu ia în serios solicitările Uniunii Europene. În ultimele săptămâni, Marea Britanie şi Germania doreau cu ardoare fotoliul de comisar european pentru agricultură, însă nominalizarea lui Dacian Cioloş pentru acest portofoliu, a fost peste numele făcute de marile puteri ale Europei. Susţinerea Franţei a fost de ajuns pentru ca Dacian Cioloş să fie favorit pentru această funcţie. Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, i-a luat vineri apărarea lui Dacian Cioloş în legătură cu faptul că vine dintr-o ţară ce a avut probleme în gestionarea fondurilor agricole, susţinând că acesta a fost cel mai competent candidat pe care l-a avut. “Sunt extrem de fericit să-l desemnez pe domnul Cioloş ministru (comisar - n.r.) pentru agricultură şi dezvoltare regională. Am vorbit cu el, ştiu că este foarte angajat în dosarul agriculturii, a lucrat toată viaţa în acest domeniu”, a declarat Barroso. Preşedintele Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor, Laszlo Borbely, a declarat, vineri că desemnarea lui Dacian Cioloş drept comisar european pentru Agricultură reprezintă un real succes. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că nominalizarea lui Dacian Cioloş pentru protofoliul Agriculturii la CE este “un lucru foarte bun pentru România”. “Va trebui să însemne, aşa cum am spus, o nouă polică românească la nivelul UE, o nouă calitate, de actor al României la nivelul UE”, a declarat Antonescu. Actorul principal, Dacian Cioloş a declarat că se bucură că are şansa să-şi aducă, astfel, contribuţia profesională la construcţia europeană. “Personal, ţin să vă spun că mă simt un rezultat al şansei României de a adera la Uniunea Europeană”, a spus Cioloş.