Cioloș s-a pus deja rău cu „Strada”

21:13:09 / 19 Noiembrie 2015

Un guvern de hoţi, mincinoşi şi trădători.

În acest spaţiu nu putem scrie prea mult, dar vom încerca să punctăm. În primul rând Ciolş este omul lui Băsescu, promovat de acesta. În prima zi de guvernare a afirmat că nu va mări salariul bugetarilor cu 10%. Nu va mai mări salariul personalului din învăţământ şi nu le va mai acorda drepturile băneşti acordate de guvernul Ponta, drepturi care au fost tăiate de guvernul Boc-Băsescu. Iohannis îşi asumă deja aceste tăieri de salarii şi sporuri, deoarece acest guvern este"GUVERNUL MEU", deci el îl conduce. Îşi dă arama pe faţă. Aceşti miniştrii au care mai de care cariere profesionale importante, dar de fapt, au urmat studiile şi au obţinut funcţiile numai prin relaţii şi alte metode... Ei nu sunt interesaţi de popor. Vor pleca la funciile lor, vor pleca din ţară aşa cum au venit. Ei sunt nişte instrumente ale unor entităţi exterioare şi duşmane României. De aceea sunt şi trădători. De fapt sunt nişte incapabili, marionete. Ministru învăţământului este de cinci ani şeful unei instituţii fantomă care mănâncă banii poporului, chipurile pentru a finanţa învăţământul superior. De fapt el nu dă socoteală la nimeni. Când parlamentul a încercat să îl schimbe din funcţie au intervenit prietenii lui Băsescu din UE, din CE, etc... Au sărit în sus germanii şi cei din PPE. A sărit în sus Monica Macovei şi mulţi alţii. Oare de ce? Au câte un perete plin de diplome şi medalii. Când au avut timp să facă atâtea stuii, două-trei licenţe, două-trei masterate, două doctorate în condiţiile când ai un loc de muncă unde trebuie să fii prezent zi de zi. Când mai ai timp şi pentru facultate, netremnicule. Pe banii şi timpul statului, nu? Ca o paranteză am auzit că un fost gardian public, cu opt clase, acum fiind paznic la o primărie, este trimis de primărie să urmeze liceul, deoarece urmează să fie numit de primar într-o funcţie publică care este în nomenclatură cu S. Bine, primarul îi garantează intrarea în liceu şi absolvire cu brio. Individul are vreo 45 de ani şi este sluga primarului, care "l-a numit în funcţie" şi pe directorul liceului din localitatea respectivă. Asta în 2014. Nu este primar PSD. Câte ar mai fi de spus. Ştiţi de ce nu a anulat Ciolş mărirea pensiilor cu 5 %? Îi este frică de pensionari în general şi de bunicul său în special sau de unchii săi, oameni bătrâni , pensionari. Dacă tăia măririle, atunci nu mai călca în satul său . În rest este un nemernic care a schimbat pe şest programul de guvernare la ordinul conducerii UE şi a lui Iohannis. Halal să ne fie Români. Oare ce ne mai aşteaptă?