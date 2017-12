Ciondănelile interne evidenţiază fisurile PDL

Campania asta a pedeliştilor nu a fost una pe proiecte, nu s-au oferit soluţii reale şi nu s-a răspuns nevoii imperioase de reformare a partidului. Dacă Emil Boc se foloseşte de “minunata” guvernare pe care a păstorit-o, împărţind bani din puşculiţa guvernamentală filialelor pe unde s-a dus în vizită, Vasile Blaga spune că vrea să transforme partidul într-un soi de cazarmă şi le dă peste nas pedeliştilor care suspină după un PDL micuţ, iar pedelistul Teodor Paleologu se declară doar mulţumit că şi-a îndeplinit obiectivele stabilite la începutul competiţiei interne din partid, adică a provocat o dezbatere şi a detensionat atmosfera. Orice s-ar spune, ciondănelile din campania pedelistă au fost mai eficiente decât orice atac “la baionetă” al Opoziţiei. S-au acuzat reciproc de colaborare cu Opoziţia sau cu mogulii, de furt, de clientelism. Dacă e să luăm la puricat toate declaraţiile făcute în această perioadă putem trage concluzia că această formaţiune politică cu Emil Boc în frunte are toate şansele să dispară din Parlament la viitoarele alegeri. Cristian Boureanu s-a arătat convins, într-un interviu, că, dacă va câştiga şefia partidului, Vasile Blaga va reuşi “să ţină relaţiile cu celelalte partide”, întrucât trebuie să înceteze “vrajba”, iar Boc ar trebui să facă “un pas în lateral” pentru ca PDL să poată merge mai departe: “Şi eu simt că România are nevoie în momentul de faţă de o altă abordare, de o terminare a vrajbei, pentru că suntem foarte învrăjbiţi. Ne-am îndepărtat. Nu reuşim să dialogăm, sunt câteva proiecte naţionale pe care partidele trebuie să le discute faţă-n faţă, fie că vorbim de modificarea Constituţiei, care se face cu două treimi din Parlament, fie că vorbim de noile regiuni”. Întrebat dacă Boc are şi calităţi, Boureanu a apreciat că este “cel mai corect” premier din ultimii 20 de ani, dar că, până la urmă, politica se face pe voturi. El a precizat că menţinerea lui Boc în funcţia de prim-ministru este o decizie pe care o va lua partidul: “Mi-e foarte greu în momentul de faţă să spun acest lucru, mai ales că inclusiv cei care îi semnează moţiunea i-au cerut să plece din funcţia de prim-ministru. Deci, va fi o discuţie ulterioară”. Până una-alta, aşteptăm, unii cu interes, alţii fără, rezultatele campaniei portocalii şi ar fi bine ca pedeliştii să se gândească de două ori pe 14 mai înainte de a-şi da votul la Congres.