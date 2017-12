Cioroianu, “ministrul gafelor”, a demisionat din PNL

Secretarul general al PNL, Radu Stroe, a anunţat, vineri, că Adrian Cioroianu şi-a prezentat demisia din partid, el calificînd gestul lui Cioroianu ca fiind “foarte trist”. Întrebat cum şi-a motivat Cioroianu demisia, Stroe a susţinut că fostul ministru de Externe a avut ca motivare “nemulţumirea faţă de faptul că i se alocase locul 8 pe lista pentru PE înainte de Consiliul Naţional Executiv, menţionînd că acest loc îl pune în afara partidului”. Cioroianu, cunoscut drept “ministrul gafelor”, a declarat că nu doreşte să comenteze motivele demisiei sale, anunţînd că se va apleca asupra activităţii sale profesorale şi asupra cărţilor pe care le scrie. El a arătat că “există viaţă şi în afara politicii”. Întrebat dacă va comenta vreodată motivele demisiei sale, Cioroianu a replicat că nu ştie, menţionînd că nu va face acest lucru în această perioadă. În opinia preşedintelui PNL, Crin Antonescu, oricine este liber să se alăture unui partid sau să plece, dar Cioroianu va regreta decizia de a demisiona din partid, “care nu poate fi frecventat doar în funcţie de poziţia pe care o oferă pe listele electorale”. Vicepreşedintele PNL Norica Nicolai, deschizătorul de listă la europarlamentare, a declarat că motivaţia lui Cioroianu în ce priveşte demisia din partid nu este seriosă, menţionînd că, în opinia sa, locul opt acordat acestuia era un loc eligibil: “Eu cred că e o decizie pe care Cioroianu şi-o asumă, dar în opinia mea nu are o motivaţie serioasă. În 2007, noi am acceptat şi am candidat ultimii pe listă şi nu ne-am simţit marginalizaţi de partid”. La rîndul său, prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a apreciat că este un gest pripit, făcut la supărare, pe care Cioroianu îl va regreta. Liberalul Bogdan Olteanu a arătat că regretă gestul colegului său, exprimîndu-şi speranţa ca despărţirea de acesta să fie temporară şi menţionînd că prezenţa sa pe lista pentru PE ar fi fost pozitivă pentru PNL, care are nevoie de oameni ca Cioroianu şi Dăianu. Fostul purtător de cuvînt al PNL a subliniat că “prezenţa lui Cioroianu pe listele la europarlamentare ar fi fost, cu siguranţă, un lucru pozitiv pentru PNL şi pentru lista pentru euroalegeri”.