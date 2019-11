Ciprian Marica și gustul neputinței: „Poți doar să te întrebi: ce rost mai are?”

FC Farul Constanța a cedat în etapa a 15-a a Ligii a 2-a, la Buzău, într-un moment în care echipa de la țărmul mării era pe o pantă ascendentă. După înfrângerea cu scorul de 0-2 (Huiban 45+2, 83) în fața formației SCM Gloria Buzău, antrenorul Ianis Zicu și finanțatorul Ciprian Marica au contestat maniera de arbitraj, mai vehement fiind Ciprian Marica, cel care a spus că a plecat șocat de la Buzău, catalogând prestația cavalerilor fluierului ca fiind „o execuție de-a dreptul”.

„Au trecut ore bune de la meciul Gloria Buzău - Farul, așa că pot să vorbesc „la rece” despre ce s-a întâmplat. N-a fost televizat, din păcate, că ați fi văzut cu ochii voștri de ce moare fotbalul românesc.

M-am ferit mereu de scandaluri, de discuțiile interminabile despre arbitraj, am încercat mereu să găsesc soluții, nu să amplific probleme care fac rău și celor care practică acest sport, și celor care-l urmăresc.

Am trăit deja multe de când am ales să pun umărul la revenirea unui club important, Farul, în prim-planul fotbalului românesc. Eu nu m-am ascuns niciodată la eșec în spatele unor motive închipuite. La Chiajna am pierdut și am spus public că e doar vina noastră, ne-a bătut fotbalul pe care l-am jucat „pe vârfuri”. La Turris am pierdut, am jucat bine, am ieșit public și i-am felicitat pe adversari, au fost mai pragmatici, bravo lor. La Severin adversarii au fost peste noi ca atitudine si voință. La Pitești am fost „ciupiți” serios, dar am tăcut, a părut genul de zi proastă, pot greși și arbitrii, nu poți sa-i suspectezi de ceva necurat.

De la Buzău, însă, am plecat șocat de ce am trăit! Vorba unor clasici din vremuri pe care le credeam trecute, iarba, vântul, fluierul, totul a fost bine pregătit să ne pună piedici. Greu să descrii maniera de arbitraj, o execuție de-a dreptul. Vă dau cuvântul că mi-a fost rușine să mă uit în ochii oamenilor din jurul meu. E filmat totul, veți vedea și voi la lucru brigada formată din Robert Avram-Mihai Dobre, Florin Pucheanu și observată de Silviu Crângașu și Marian Lumânare.

Nu mai e o surpriză, din păcate, că fuge lumea de fotbal. La Buzău au fost doar vreo 300 de oameni, din care 60 veniți de la Constanța. Cum să-i atragi când pleacă de la stadion nedumeriți, când au venit să vadă un joc cu mingea si au primit un fluierat strâmb? Cum să vină un sponsor să susțină un fenomen în care lucrurile se pot rezolva și altfel decât prin munca și sacrificiul jucătorilor?

De ore bune nu mă gîndesc decât la discuția avută acum două zile cu Adrian Porumboiu, care mi-a zis în față, la tv „ce cauți în fotbal, Cipriane, cum să-mi propui să revin eu în fotbalul românesc, după ce am cheltuit o avere să fac performanță și titlul mi s-a luat dintr-un fluier?”

Am fost ferm convins că s-a schimbat ceva în fotbalul românesc, dar acum ridic mâna, domnu’ Porumboiu, și vă dau dreptate. N-o să mai am curajul să vă mai propun să investiți în fotbal, că încep să vă înțeleg mai repede chiar decât v-ați fi așteptat și dumneavoastră!

Nedreptatea te face să te simți neputincios, mic, iar eu nu asta am dorit când am decis să mă implic în fotbal. E urât gustul neputinței, ești condamnat la înfrângere si nu poți să faci nimic să te aperi. Pierzi entuziasmul, pierzi energia și poți doar să te întrebi: ce rost mai are?”, a scris Ciprian Marica pe Facebook.